Boris Becker: "Djokovic cần được đối xử công bằng như Federer, Nadal"

Dân trí Huyền thoại quần vợt Boris Becker cho rằng công chúng không nên coi Novak Djokovic như kẻ xấu, mà tay vợt người Serbia cần được đối xử công bằng như Rafael Nadal hay Roger Federer.

Phát biểu trên tờ Eurosport (Đức), tay vợt huyền thoại Boris Becker lên tiếng bênh vực Novak Djokovic: "Công chúng và giới truyền thông phải quen với việc có ba tay vợt vĩ đại, chứ không phải chỉ có hai.

Thật không công bằng khi coi Djokovic là kẻ xấu, còn Federer và Nadal là những người tốt. Tôi hy vọng rằng sau bài phát biểu tại chung kết US Open, người hâm mộ sẽ có cái nhìn khác về Djokovic".

Boris Becker mong muốn người hâm mộ hãy đối xử công bằng và không coi Djokovic như "kẻ xấu".

Boris Becker đã không ít lần lên tiếng về việc truyền thông và người hâm mộ tennis luôn coi Djokovic là "kẻ xấu", còn hai đối thủ là Nadal và Federer nhận được tình cảm đặc biệt.

Ở trận chung kết US Open 2021, Djokovic đã bất ngờ nhận được sự cổ vũ của khoảng 23.000 khán giả trên sân Arthur Ashe (New York, Mỹ). Đây là điều trái ngược so với những gì tay vợt người Serbia phải nhận khi thi đấu ở Olympic Tokyo.

Điều đáng tiếc là Djokovic đã thua Medvedev sau ba set với cùng tỷ số 4-6. Sau trận đấu, Djokovic đã khóc và thừa nhận dù không vô địch US Open, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được người hâm mộ hô vang tên mình trong lễ trao giải.

Djokovic đã khởi đầu năm 2021 đầy ấn tượng khi liên tiếp giành Australia Open, Roland Garros và Wimbledon. Nhưng sau khi bị loại ở bán kết Olympic Tokyo và thua ở trận chung kết US Open, Djokovic đã lỡ cơ hội lịch sử giành Golden Slam và Calendar Slam.

Hiện tại, Djokovic cùng Nadal, Federer chia sẻ kỷ lục giành 20 Grand Slam trong sự nghiệp. Hiện tại, Djokovic chưa xác nhận tham gia giải đấu nào cuối năm 2021 mà dồn sức cho ATP World Tour Finals 2021 cũng như Australian Open diễn ra vào tháng 1/2022.

Thùy Anh