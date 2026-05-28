Bóng đá Việt Nam và Thái Lan: Hiệu ứng HLV Park Hang Seo, khát vọng vươn xa

Trò chuyện với phóng viên Dân trí trong những dịp gặp mặt các năm gần đây, cựu HLV đội tuyển Thái Lan, cựu HLV CLB Hoàng Anh Gia lai và CLB Công an Hà Nội (CAHN), ông Kiatisuk Senamuang, từng nói đến mong ước cả hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan vươn xa, cả hai đội tuyển cùng dự World Cup.

Tiếp sau ông Kiatisuk, rồi sau đó là HLV Mano Poking (cựu HLV đội tuyển Thái Lan, hiện dẫn dắt CLB CAHN), có thêm một HLV cực kỳ nổi tiếng khác, đã chính thức làm việc ở cả hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan, đó là HLV Park Hang Seo.

Đây là hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á, có nhiều nét tương đồng. Ngoài ra, cả hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan đều có chung khát vọng vươn tầm châu Á, hướng ra thế giới. Hàng loạt chiến lược gia hàng đầu luân chuyển giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan cũng với mục đích mang cái hay của nền bóng đá này thổi vào hồn của nền bóng đá kia.

HLV Kiatisuk gặp lại phóng viên Dân trí ở sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), trước trận chung kết SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bóng đá Thái Lan muốn học hỏi “DNA” giàu tính kỷ luật của cầu thủ Việt Nam

Ngay sau khi HLV Park Hang Seo xác nhận sẽ dẫn dắt CLB Kanchanaburi Power tại giải Thai-League 2 (Thái Lan), tờ nhật báo thể thao hàng đầu xứ sở chùa vàng là Siam Sport viết: “Trong khoảng một thập kỷ qua, các HLV người Hàn Quốc trở thành sản phẩm nhập khẩu được ưa chuộng với bóng đá Đông Nam Á”.

“HLV Shin Tae Yong biến đội tuyển Indonesia trở thành người khổng lồ của bóng đá khu vực. Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik tiếp nối con đường thành công của những HLV Hàn Quốc tại Việt Nam.

Và giờ bóng đá Thái Lan tìm đến HLV Park Hang Seo cũng để mưu cầu thành công. Cầu thủ Thái Lan chơi bóng đầy sáng tạo, sở hữu kỹ thuật xuất sắc. Nhưng cầu thủ Thái Lan chưa bao giờ thành công với “kỷ luật sắt” của người Hàn Quốc như bóng đá Việt Nam có thể thành công. Ông Park đến với bóng đá Thái Lan để thay đổi điều đó”, Siam Sport viết thêm.

Những dòng được viết trên tờ Siam Sport cho thấy giới truyền thông Thái Lan đã công nhận tính kỷ luật của giới cầu thủ Việt Nam, của giới bóng đá Việt Nam. Tính kỷ luật này không chỉ giúp cho bóng đá Việt Nam những năm gần đây thành công rực rỡ tại Đông Nam Á, mà còn gây tiếng vang ở cấp độ châu Á.

Các đội U23 Việt Nam, U17 Việt Nam liên tục đánh bại các đại diện của bóng đá Tây Á ở các giải châu lục theo lứa tuổi tương ứng. Trước nữa, đội tuyển U19 Việt Nam bất bại trước các đối thủ đến từ Tây Á, trên hành trình giành được chiếc vé lịch sử dự World Cup U20, cũng xuất phát từ tính kỷ luật cao.

Cầu thủ Việt Nam được báo chí Thái Lan đánh giá cao về tính kỷ luật (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đây là điều mà bóng đá Thái Lan chưa làm được khi bước ra đấu trường châu Á. Chính vì thế, việc họ tìm đến HLV Park Hang Seo, người từng thành công với bóng đá Việt Nam, cũng là để học hỏi, để tiếp thu cái hay của bóng đá nước ta, so với chính bóng đá xứ sở chùa vàng những năm gần nhất.

Học hỏi lẫn nhau là điều vẫn xảy ra ở hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Nhiều năm trước, bóng đá Việt Nam từng học hỏi chính bóng đá Thái Lan về tính chuyên nghiệp.

Những năm đầu thập niên 2000, các danh thủ hàng đầu xứ sở chùa vàng như Kiatisuk, Dusit, Chukiat, Issawa, Sakda... được mời sang Việt Nam thi đấu, để giới cầu thủ Việt Nam học hỏi cầu thủ Thái Lan.

Học hỏi từ những người láng giềng là cách học hỏi dễ tiếp cận nhất, gần gũi nhất. Sự tương đồng về mặt văn hóa giúp cho giới bóng đá hai nước dễ học hỏi lẫn nhau, các HLV một khi thành công tại Thái Lan cũng có cơ sở để thành công ở Việt Nam (Kiatisuk, Mano Polking) và ngược lại (Park Hang Seo).

Đấy chính là lý do mà tờ Siam Sport phân tích: “Việc HLV Park Hang Seo chấp nhận dẫn dắt đội bóng hạng dưới của Thái Lan Kanchanaburi Power không phải là bước lùi của vị HLV tài năng người Hàn Quốc. Chính xác hơn, đấy là thử thách hấp dẫn mà ông Park muốn hoàn thành”.

Ông Park được mời đến Thái Lan, để áp dụng công thức từng thành công tại Việt Nam cho bóng đá xứ sở chùa vàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Không có chuyện ông Park sang Thái Lan là bước lùi, bởi vì không đội nào chịu lùi bước khi đặt ra một loạt mục tiêu rất lớn, dành cho một HLV mới.

Những mục tiêu cụ thể mà CLB Kanchanaburi Power đưa ra cho HLV Park Hang Seo bao gồm: Đưa CLB này trở lại với giải Thai-League 1 ngay lập tức, cạnh tranh sòng phẳng với thế lực hàng đầu của bóng đá Thái Lan Buriram United, cạnh tranh tại Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) trong chu kỳ 5 năm tới, xây dựng lực lượng trẻ vững mạnh.

Đây là những điều mà giới bóng đá Đông Nam Á từng bắt gặp khi Kiatisuk gia nhập CLB HAGL năm 2002. Ngày đó, nhiều người cho rằng việc tài năng số một của bóng đá Đông Nam Á đến với đội hạng dưới tại Việt Nam là bước lùi.

Nhưng rồi “Zico Thái” giúp HAGL thăng lên V-League ngay ở mùa giải kế tiếp, vô địch giải đấu này ngay sau đó, đồng thời góp phần nâng chất giải đấu quốc nội của bóng đá Việt Nam, làm bàn đạp để làng túc cầu của chúng ta phát triển sau này.

Chi tiết đấy càng phản ánh những nét tương đồng giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan. Những nền bóng đá và những nền văn hóa gần gũi, giúp cho giới bóng đá ở nước này dễ áp dụng công thức thành công vào nước kia.

Song hành để vươn tầm

Điểm chung khác nữa, vốn rất quan trọng ở hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan, không phải nền bóng đá nào tại Đông Nam Á cũng làm được, đó là công tác đào tạo trẻ tốt hàng đầu khu vực.

Bóng đá Việt Nam có công tác đào tạo trẻ tốt hàng đầu Đông Nam Á (Ảnh: AFC).

Về vấn đề này, cựu Phó Chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cựu PCT chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm nhận xét: “Cho đến thời điểm này, tôi cho rằng hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á”.

“Chúng ta có những học viện bóng đá trẻ rất tốt, hoạt động theo mô hình của bóng đá trẻ châu Âu như HAGL, PVF, Thể Công Viettel, Hà Nội FC. Chúng ta cũng sở hữu hệ thống các giải trẻ cấp quốc gia quy củ hàng đầu, trải đều từ cấp độ U9, U11, U13, U15, U17, U19 cho đến U21. Ở khắp Đông Nam Á, ngoại trừ Thái Lan, không có nền bóng đá nào có thể so sánh với bóng đá Việt Nam trong công tác đào tạo trẻ”, ông Lâm nói thêm.

Công tác đào tạo trẻ tốt giúp cho bóng đá Việt Nam và Thái Lan thay phiên nhau duy trì vị thế số một trong khu vực.

Tờ Bola Sport của Indonesia đánh giá: “Trong vài thập kỷ gần đây, bóng đá Việt Nam và Thái Lan luân phiên dẫn đầu Đông Nam Á. Riêng trong 5 năm gần nhất, từ năm 2021 đến nay, bóng đá Việt Nam chiếm ưu thế”.

“Nếu như đội tuyển Thái Lan vô địch các kỳ AFF Cup 2020 (diễn ra năm 2021) và 2022, thì bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup 2024. Bóng đá Việt Nam cũng thống trị ở các giải bóng đá trẻ. Họ vô địch U23 Đông Nam Á 3 lần liên tiếp (các năm 2022, 2023 và 2025), vô địch SEA Games các kỳ giải năm 2019, 2022 và 2025.

Mới nhất, U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2026 và giành quyền dự vòng chung kết World Cup U17 năm 2026. Những thành tích này là thành quả cho công tác đào tạo trẻ được thực hiện qua nhiều năm”, Bola Sport viết thêm.

Thực tế sân cỏ cho thấy, trong khi bóng đá Myanmar, Singapore, Philippines thất thường vì thiếu nguồn cầu thủ trẻ chất lượng, vì không thực hiện tốt khâu đào tạo trẻ. Bóng đá Indonesia và Malaysia dựa quá nhiều vào cầu thủ nhập tịch, thì đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vẫn xây dựng lực lượng với bộ khung là những cầu thủ được đào tạo tại chỗ.

Thành tích ổn định của các đội trẻ Việt Nam kích thích bóng đá Thái Lan tìm đến công thức thành công mới, thông qua HLV Park Hang Seo (Ảnh: VFF).

Có thời điểm bóng đá Thái Lan nhỉnh hơn, bóng đá Việt Nam đã học hỏi bóng đá Thái Lan. Đến khi bóng đá Việt Nam tạm vượt lên, bóng đá xứ sở chùa vàng lại quay sang học hỏi bóng đá Việt Nam.

Sự có mặt của HLV Park Hang Seo, người có 5 năm kinh nghiệm thành công với đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam, là tín hiệu cho thấy bóng đá Thái Lan vào lúc này sẵn sàng tham khảo công thức thành công của bóng đá Việt Nam.

Tờ Siam Sport của Thái Lan phân tích: “Sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo ở bến đỗ mới hứa hẹn sẽ thiết lập một hệ thống mới, rất đẳng cấp, dựa trên việc xây dựng chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt cho các cầu thủ, xây dựng sức mạnh, sức bền trên cơ sở khoa học thể thao. Đồng thời, việc phân tích video sẽ nghiêm ngặt hơn”.

“Sự xuất hiện của ông Park chắc chắn không chỉ giúp cho giải Thai-League 2 nóng lên, mà còn là lời cảnh báo cho toàn bộ hệ thống giải trong nước của bóng đá Thái Lan phải chuyển động theo cho tương ứng, nếu HLV Park Hang Seo thành công ở CLB Kanchanaburi Power”, tờ nhật báo thể thao xứ sở chùa vàng khẳng định.

Một lần nữa, Siam Sport gián tiếp chỉ ra những mặt yếu của bóng đá Thái Lan, so với bóng đá Việt Nam những năm gần đây, từ ngày ông Park làm việc tại Việt Nam. Họ yếu và giờ họ muốn học.

Sự học hỏi và cạnh tranh lẫn nhau giữa 2 nền bóng đá chính là động lực và là chất xúc tác để cả 2 tiến xa hơn nữa, từng bước tiếp cận trình độ châu lục, hướng ra thế giới. HLV Kiatisuk từng phát biểu: “Tôi mong được thấy bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan cùng tiến lên. Tôi mong được thấy hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam cùng có mặt tại vòng chung kết World Cup”.

Đấy cũng là điều mong mỏi chung của rất nhiều người hâm mộ bóng đá ở cả hai quốc gia!