Bóng đá nữ Nhật Bản và Trung Quốc gây thất vọng tại Olympic Tokyo

Trong khi đội tuyển nữ Mỹ có chiến thắng đầu tiên tại Olympic Tokyo, thì các đại diện của bóng đá nữ châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục gây thất vọng.

Sau trận hòa 1-1 với Canada ba ngày trước, Nhật Bản đầy quyết tâm đánh bại đội tuyển bóng đá nữ Vương quốc Anh ở lượt trận thứ hai tối nay (24/7). Tuy nhiên, các cô gái chủ nhà lại không thể hướng thế trận theo ý mình.

Đội tuyển bóng đá nữ Vương quốc Anh chơi khá chặt chẽ, trước khi họ có bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 74, nhờ công của Ellen White.

Ellen White đánh đầu ghi bàn duy nhất cho đội tuyển nữ Vương quốc Anh trước đội nữ Nhật Bản.

Trong pha bóng này, Lucy Bronze bên phía đội khách chuyền bóng cho Ellen White để cầu thủ này bật cao hơn hàng thủ Nhật Bản, đánh đầu đưa bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 1-0 cho đội bóng nữ đến từ đảo quốc sương mù.

Thua trận này, đội nữ Nhật Bản vẫn chưa bị loại, nhưng họ sẽ gặp nhiều khó khăn, buộc phải đánh bại đại diện của Nam Mỹ là Chile ở lượt trận cuối vòng bảng sau đây ba ngày, để tìm hy vọng đi tiếp. Ở trận đấu khác thuộc bảng E, Canada thắng sát nút Chile 2-1.

Trong khi đó, tại bảng F, trận đấu được quan tâm giữa Brazil và Hà Lan kết thúc với tỷ số hòa 3-3. Cầu thủ nữ nổi tiếng nhất của Brazil là Marta lại ghi bàn cho các vũ công Samba, từ chấm phạt đền ở phút 65, bên cạnh hai bàn thắng khác của Debinha ở phút 16 và Ludmila ở phút 68.

Tuy nhiên, phía Hà Lan cũng có ba bàn được thực hiện bởi Miedema ở các phút 3 và 59, cùng với bàn thắng của Janssen ở phút 79. Hòa trận này, Brazil và Hà Lan gần như đã đặt một chân vào vòng knock-out.

Đội tuyển nữ Trung Quốc bị Zambia cầm hòa 4-4 dù có lúc đã dẫn trước đối thủ hai bàn.

Ở một cặp đấu khác thuộc bảng F, diễn ra trong chiều 24/7, cựu Á quân thế giới Trung Quốc hòa Zambia 4-4.

Đáng tiếc cho đội tuyển nữ Trung Quốc là họ có lúc đã dẫn trước đối thủ đến 3-1, nhưng sau đó lại để đối thủ cầm hòa và chia điểm.

Chi tiết đáng chú ý khác của trận này là Wang Shuang của Trung Quốc ghi đến 4 bàn, ở các phút 6, 22, 23 và 84 (từ chấm phạt đền). Trong khi đó, tiền đạo Banda của Zambia cũng lập một hattrick, với các bàn thắng ở các phút 43 (từ chấm 11m), 46 và 49. Bàn còn lại của đội bóng châu Phi thuộc về Racheal Kundananji ở phút 15.

Giống như Nhật Bản tại bảng E, Trung Quốc chưa chính thức bị loại, nhưng đối diện với nguy cơ rời cuộc chơi khá cao.

Đương kim vô địch thế giới là đội tuyển nữ Mỹ có chiến thắng đậm đến 6-1 trước New Zealand.

Tại bảng G, đương kim vô địch thế giới là tuyển Mỹ có chiến thắng đậm 6-1 trước New Zealand. Đây cũng là câu trả lời đanh thép của bóng đá nữ Mỹ, sau khi họ bất ngờ sẩy chân trước Thụy Điển 0-3 cách nay ba ngày.

6 bàn thắng của đội tuyển nữ Mỹ được ghi do công của 6 người khác nhau, gồm Kathleen Lavelle ở phút 9, Lindsay Horan ở phút 45, Christen Press ở phút 80, Morgan Carrasco ở phút 88, Joan Bott ở phút bù giờ thứ ba của hiệp hai, cộng với bàn đá phản lưới nhà của May Erceg bên phía New Zealand ở phút 63.

Người ghi bàn danh dự cho New Zealand là Doon Hassett ở phút 72, nhưng bàn thắng này không thể giúp đội bóng xứ sở chim Kiwi tránh được thất bại đậm lên đến 1-6 trước Mỹ.

Ở cặp đấu khác của bảng G, Thụy Điển thắng Australia 4-2, qua đó Thụy Điển giành vé đầu tiên tại bảng đấu này lọt vào tứ kết. Ngày 27/7 tới đây, loạt trận cuối cùng vòng bảng nội dung bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra.

Thiện Nhân