Bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam lần đầu thắng Thái Lan

Giải đấu sẽ có sự góp mặt của 32 cặp vận động viên (VĐV), trong đó chủ nhà Thái Lan có 5 đội. Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, New Zealand mỗi quốc gia cử 3 đội góp mặt và đội tuyển Việt Nam có một đội tham gia. Các đội bóng sẽ được chia thành 8 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội.

Cặp đôi Nguyễn Lê Thị Tường Vy và Vũ Ngọc Lan Nguyên bất ngờ đánh bại đối thủ Thái Lan (Ảnh: Siam),

Hai VĐV nữ đại diện thi đấu cho Việt Nam gồm Nguyễn Lê Thị Tường Vy và Vũ Ngọc Lan Nguyên đang có 412 điểm, thi đấu tại bảng H cùng với New Zealand 1, Thái Lan 2 và Singapore 2.

Trong trận đấu ra quân gặp đội tuyển Thái Lan 2 vào 14/9, Tường Vy và Lan Nguyên đã giành chiến thắng 2-1 với các tỉ số 18-21, 25-23 và 15-10. Đây là một kỳ tích với bóng chuyền nữ Việt Nam, bởi trong quá khứ chúng ta chưa từng thắng Thái Lan.

Tuy nhiên ở giải đấu lần này, đội tuyển bóng chuyền bãi biển nữ Thái Lan chia thành 5 đội nên họ không mạnh như trước, đó là lý do giúp hai cô gái Việt Nam có được chiến thắng ấn tượng.

Ngày hôm qua (14/9), các cô gái Việt nam Việt Nam có màn so tài với cặp Polle/Zeimann của New Zealand 1, chúng ta để thua 1-2 (11-21, 22-20, 11-15). Tuyển Việt Nam tạm thời xếp thứ nhì bảng, New Zealand 1 dẫn đầu, tuyển Thái Lan 2 đứng thứ ba và Singapore 2 xếp cuối bảng.