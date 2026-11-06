Những cánh đồng dung nham dọc đường đạp góp phần tạo nên dấu ấn thương hiệu của IRONMAN World Championship tại Kona, Hawai’i (Ảnh: IRONMAN).

Quần đảo Hawai’i là nơi khởi nguồn của IRONMAN, với cuộc đua đầu tiên trên đảo Oʻahu năm 1978. Năm 1981, vì lý do an toàn giao thông, giải chuyển đến Kailua-Kona, phía tây đảo Hawai’i, còn gọi là Big Island. Những cánh đồng dung nham dọc đường đạp từ đó trở thành phông nền đặc trưng của cuộc đua.

Với vận động viên, Kona gắn với khát vọng chinh phục đỉnh cao. Qua hình ảnh thi đấu, cảnh quan Hawai’i đến với cộng đồng theo dõi thể thao quốc tế. Hành trình chinh phục cũng mở ra cơ hội khám phá thiên nhiên, nghỉ dưỡng và dành thời gian bên người thân.

Đó là hướng phát triển BIM Group theo đuổi khi đồng hành cùng Sunrise Events Vietnam (SEV) đưa các giải đấu thuộc hệ thống IRONMAN đến Phú Quốc từ năm 2022. Trên nền tảng nghỉ dưỡng tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina, sự kiện tạo thêm lý do để du khách lựa chọn và khám phá hòn đảo.

Từ đường đua Kona đến trải nghiệm Phú Quốc

Đến Phú Quốc năm 2024 với tư cách đại sứ truyền cảm hứng, Mark Allen, người sáu lần vô địch IRONMAN World Championship, nhận ra những nét tương đồng giữa hòn đảo và Kona. Ông khuyến khích vận động viên chia sẻ trải nghiệm đường đua và công tác tổ chức với cộng đồng.

Từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, du khách mất khoảng 15 phút đến Khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina, địa điểm tổ chức giải do BIM Land, thành viên BIM Group, đầu tư phát triển.

Vận động viên bắt đầu chặng bơi 1,9km tại Bãi Trường, chinh phục đường đạp 90km rồi hoàn thành đường chạy 21,1km. Những con dốc đòi hỏi tính toán sức lực, trong khi cảnh quan ven biển tạo dấu ấn cho hành trình thử thách bản thân.

Tại Athletes’ Choice Awards 2024, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc được vinh danh trong Top 3 cuộc đua IRONMAN 70.3 đáng trải nghiệm nhất châu Á, theo bình chọn của vận động viên.

Sức hấp dẫn còn nằm ngoài đường đua. Tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina, quy hoạch tổng thể của WATG (Wimberly Allison Tong & Goo - tập đoàn tư vấn thiết kế quốc tế hàng đầu thế giới về kiến trúc, cảnh quan, nội thất và quy hoạch tổng thể) kết nối không gian lưu trú với tiện ích ẩm thực, giải trí ven biển. Regent, InterContinental, Sailing Club và Soul Boutique mang đến nhiều lựa chọn cho vận động viên cùng người thân.

Khi vận động viên chuẩn bị thi đấu, người thân có thể dùng bữa, dạo biển hoặc tham gia hoạt động giải trí. Sau cuộc đua, cả gia đình có thời gian chia sẻ thành quả và tận hưởng kỳ nghỉ.

Không gian trung tâm giải đấu tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina, do BIM Land đầu tư phát triển (Ảnh: BIM Land).

Vận động viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh là một trong những người trở lại với trải nghiệm ấy. Sau cuộc đua năm 2025, năm nay chị cùng gia đình tiếp tục lựa chọn Phú Quốc, với mục tiêu chinh phục thành tích cá nhân. Sự kiện trở thành điểm hẹn kết nối mục tiêu thi đấu và chuyến đi gia đình.

Khoảnh khắc về đích của vận động viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại cuộc đua BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025. Năm nay, chị và gia đình tiếp tục quay lại Phu Quoc Marina để chinh phục thành tích cá nhân (Ảnh: SEV).

Bồi đắp điểm đến qua từng mùa giải

BIM Group và SEV bắt đầu hành trình ba môn phối hợp tại Phú Quốc bằng giải BIM Group 5150 Phu Quoc năm 2022. Năm 2023, IRONMAN 70.3 lần đầu đến đảo ngọc, với BIM Group giữ vai trò Nhà tài trợ Chiến lược. Tháng 11/2026 đánh dấu mùa giải IRONMAN 70.3 thứ tư liên tiếp tại Phú Quốc.

SEV tổ chức và phát triển trải nghiệm thi đấu; BIM Group đồng hành đưa sự kiện đến Phú Quốc trên nền tảng điểm đến do BIM Land đầu tư phát triển. Hạ tầng lưu trú, dịch vụ tạo điều kiện đón vận động viên và người thân, còn sự kiện bổ sung trải nghiệm, đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026 diễn ra từ ngày 13/11 đến 15/11, với cuộc đua chính ngày 15/11.

IRONKIDS và SUNRISE SPRINT mở rộng cơ hội tham gia cho trẻ em và người mới làm quen với ba môn phối hợp. Chạy cộng đồng và huấn luyện an toàn dưới nước cho lực lượng cứu hộ, học sinh địa phương kết nối sự kiện với đời sống tại điểm đến.

Giải chạy cộng đồng Newborns Vietnam/Healthy Vietnam ngày 13/11, góp thêm những bước chân ý nghĩa để lan tỏa nhận thức về sức khỏe sơ sinh (Ảnh: Healthy Vietnam).

Theo ước tính của SEV, tổng tác động kinh tế của sự kiện IRONMAN tại Phú Quốc năm 2025 đạt khoảng 9,4 triệu USD. Bên cạnh hiệu quả kinh tế được ước tính, sự hiện diện liên tục của giải mở ra cơ hội ghi dấu hình ảnh Phú Quốc trong cộng đồng ba môn phối hợp quốc tế.

Câu chuyện Hawai’i cho thấy giá trị của sự gắn kết được vun đắp qua nhiều năm: cuộc đua trở thành lý do cho chuyến đi, còn trải nghiệm điểm đến nuôi dưỡng mong muốn trở lại. Vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc địa phương là nền tảng để hòn đảo phát triển sức hấp dẫn riêng, kết nối thi đấu với những kỳ nghỉ dành cho cả gia đình.

Với BIM Group, đồng hành cùng IRONMAN tiếp nối quá trình phát triển điểm đến, hướng tới đưa Phú Quốc vào nhóm điểm đến biển đảo hàng đầu thế giới về du lịch, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.