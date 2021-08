Bị nợ gần một tỷ đồng, Hải Huy viết tâm thư chia tay Than Quảng Ninh

Dân trí Là cầu thủ đầu tiên ký giấy thanh lý hợp đồng, đội trưởng Nguyễn Hải Huy vừa có tâm thư chia tay đội bóng quê hương Than Quảng Ninh sau 20 năm gắn bó.

"Cảm ơn Than Quảng Ninh! Nơi tôi sinh ra, lớn lên, giúp tôi trưởng thành và cho tôi tất cả. Tôi may mắn và tự hào khi được thi đấu trong màu áo Than Quảng Ninh, được làm việc với Chủ tịch CLB, các cầu thủ, các HLV, ban lãnh đạo và mọi người ở nơi đây, những người đã giúp tôi trưởng thành trong suốt 20 năm qua, từ khi tôi còn chưa biết đến bóng đá chuyên nghiệp là gì...", Hải Huy viết.

Hải Huy có nhiều đóng góp với CLB Than Quảng Ninh.

"Tôi biết là rất khó, nhưng vẫn phải nói ra lời tạm biệt. Tạm biệt nơi tôi dành cả thanh xuân với những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Tôi muốn dành tất cả sự biết ơn của mình để tri ân đến chủ tịch CLB, những thành viên trong ban lãnh đạo đội, những HLV, những CĐV, những người luôn động viên, giúp đỡ và sát cánh cùng tôi trong mọi hoàn cảnh, dù tôi có chấn thương nặng, hay tôi thắng hoặc thua trận trong quãng thời gian qua...", Hải Huy gửi lời chào tới đội bóng, tới các CĐV đã luôn ủng hộ mình trong nhiều năm vừa qua.

Hải Huy là một trong những công thần của đội bóng đất Mỏ, khi có 20 năm gắn bó, từ khi còn là một cầu thủ trẻ. Dù có nhiều đóng góp nhưng đội trưởng CLB Than Quảng Ninh cũng bị nợ lương, lót tay như các cầu thủ khác trong đội bóng.

"Tôi bị nợ 4 tháng lương, tiền lót tay nửa mùa giải, tổng số tiền là 800 triệu đồng. Hiện giờ tôi và các cầu thủ không biết đòi ai và có đòi được không. Nếu lãnh đạo CLB không giải quyết trên tinh thần vì tình nghĩa, chúng tôi nguy cơ mất trắng", Hải Huy chia sẻ sau khi CLB Than Quảng Ninh không thể trả nợ và tuyên bố dừng hoạt động.

Nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh đi không được, ở không xong.

Hiện tại, Hải Huy đang phải đi bán hải sản để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Dù vậy, thời điểm này dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công việc làm thêm cũng rất khó khăn.

Hải Huy là một trong những cầu thủ được CLB thanh lý hợp đồng, trong khi nhiều người vẫn chưa được giải quyết, khiến đi không được, ở cũng không xong.

Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú bức xúc: "Giờ đây, tiền có thể tôi sẽ mất, có lúc tôi nghĩ thôi 2 năm qua coi như tôi đi đá phủi đi cho nhẹ nhàng, nhưng đến nay cái việc hợp tình hợp lý nhất, cái việc để tôi vớt vát lại chút niềm tin cuối cùng là giải thoát cho nhau tìm chân trời mới, tìm tương lai để lo cho cuộc sống… cũng chưa giải quyết được.

CLB đã tạm dừng hoạt động, cầu thủ được thông báo là sẽ không có lương cho đến khi hoạt động lại??? Vậy còn lý do gì mà CLB chưa giải phóng cho tôi cũng như những anh em cầu thủ khác để họ sớm lo cho tương lai?".

Về tương lai của đội bóng, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo trong ngày 28/8. Theo đó, trong trường hợp công ty chủ quản của đội bóng tuyên bố phá sản, thì việc giải quyết chế độ cho người lao động phải theo Luật phá sản.

Được biết, các cầu thủ Than Quảng Ninh hiện tại đang bị đội bóng nợ với số tiền lên tới hơn 60 tỷ đồng, bao gồm tiền lương, thưởng, lót tay và các chế độ khác.

Thùy Anh