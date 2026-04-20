Barcelona do dự, Man Utd kiên quyết giữ giá Rashford

Tương lai của Marcus Rashford tại Man Utd đang đứng trước ngã rẽ đầy nghiệt ngã khi cả đội bóng chủ quản lẫn câu lạc bộ đang cho mượn là Barcelona đều không còn mặn mà với tiền đạo 29 tuổi này.

Trong phát biểu mới nhất, huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick đã đưa ra cái nhìn thận trọng nhưng đầy sức nặng về tương lai của Rashford. Dù không khẳng định chắc chắn việc chia tay, nhưng vị HLV người Anh nhấn mạnh rằng mọi quyết định sẽ phải được đưa ra dựa trên lợi ích của đội bóng vào thời điểm thích hợp.

"Tại thời điểm này, chưa có gì được quyết định chính thức. Tuy nhiên, sẽ đến lúc chúng tôi phải chốt phương án vì yêu cầu thực tế của câu lạc bộ", Carrick chia sẻ. Tuyên bố này ngầm hiểu rằng Man Utd không còn coi Rashford là một phần trong kế hoạch dài hạn, nhất là sau những rạn nứt giữa anh và cựu huấn luyện viên Ruben Amorim ở mùa giải trước.

Hiện tại, Rashford đang thi đấu cho Barcelona với điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Tuy nhiên, phong độ phập phù của chân sút người Anh tại La Liga đang khiến đội bóng xứ Catalonia phải cân nhắc lại. Đáng chú ý, Man Utd đã thẳng thừng từ chối mọi đề nghị đàm phán giảm giá. Họ tự tin sẽ có những đối tác khác sẵn sàng chi trả con số này nếu Barcelona rút lui.

Tại Tây Ban Nha, dù đóng góp 12 bàn thắng và 13 kiến tạo sau 43 trận, Rashford vẫn bị chỉ trích vì thường xuyên mất hút trong các trận cầu lớn. Việc anh bị gạch tên khỏi đội hình chính trong trận tứ kết Champions League gặp Atletico Madrid là minh chứng rõ nhất cho sự sa sút phong độ của cầu thủ này.

Trong khi tương lai của Rashford vẫn là dấu hỏi, Man Utd đã rục rịch tìm người thay thế. Những cái tên trẻ trung như Yan Diomande (RB Leipzig) hay Iliman Ndiaye (Everton) đang được đưa vào tầm ngắm để củng cố hành lang cánh trái. Động thái này cho thấy đội chủ sân Old Trafford đã sẵn sàng cho một cuộc sống không có Rashford.

Sự cứng rắn về mức phí 26 triệu bảng cùng kế hoạch tuyển dụng rầm rộ là lời khẳng định gián tiếp rằng Rashford gần như không còn đường quay lại. Sau những năm tháng cống hiến, tiền đạo sinh năm 1997 đang đứng trước một mùa hè đầy biến động, nơi anh buộc phải tìm kiếm một bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp.

