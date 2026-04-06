Man Utd cải tổ lực lượng: Bán 8 ngôi sao, thu về 100 triệu bảng

Tờ The Sun đưa tin, Man Utd sẽ thanh lý 8 ngôi sao sau khi mùa giải này kết thúc. Trong đó, 5 cầu thủ bị xếp vào nhóm “buộc phải ra đi” là Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Andre Onana, Rasmus Hojlund và Marcus Rashford. Còn 3 người khác là Casemiro, Jadon Sancho và Tyrell Malacia rời khỏi CLB theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trong đó, Man Utd muốn thu về khoảng 64 triệu bảng từ việc bán đứt hai cầu thủ Rashford và Hojlund cho Barcelona và Napoli. Cả hai đều đang thi đấu cho những CLB này theo dạng cho mượn ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, họ vẫn cần thu về ít nhất 19 triệu bảng từ thương vụ bán thủ thành Andre Onana nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi luật Lợi nhuận và Bền vững.

Man Utd sẵn sàng cắt lỗ chỉ hai năm sau khi chi 50,8 triệu bảng chiêu mộ Ugarte từ PSG. Tương tự, Quỷ đỏ cũng chấp nhận lỗ để đẩy Zirkzee khỏi Old Trafford. Cầu thủ người Hà Lan được Man Utd chiêu mộ với giá 36,5 triệu bảng từ Bologna vào năm 2024.

Việc để Casemiro ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do hứa hẹn sẽ giúp đội bóng thành Manchester tiết kiệm được số tiền lớn khi cầu thủ người Brazil đang nhận lương 350.000 bảng mỗi tuần.

Ở chiều ngược lại, Man Utd rất quan tâm tới tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest. Tuy nhiên, Nottingham sẵn sàng hét giá 100 triệu bảng cho tiền vệ trung tâm này. Thậm chí, nếu thể hiện tốt ở World Cup 2026 vào mùa hè, giá trị của Anderson sẽ còn cao hơn nữa.

Man City cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Anderson. CLB thành Manchester vừa xác nhận chia tay Bernardo Silva sau mùa giải này nên đang tìm kiếm người thay thế.

Ngoài Anderson, Man Utd còn ngắm hàng loạt cầu thủ khác ở vị trí tiền vệ trung tâm là Adam Wharton (Crystal Palace), Ederson (Atalanta), Lucien Agoume (Sevilla), Lamine Camara (Monaco) hay Myles Lewis-Skelly (Arsenal).

Theo kế hoạch, Man Utd có thể bổ sung hai tiền vệ trung tâm và một cầu thủ chạy cánh trái trong mùa hè 2026.