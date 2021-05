Báo Trung Quốc xấu hổ, gọi những "ông chủ bụng phệ" chơi bóng là sự sỉ nhục

Dân trí Tờ 163 (Trung Quốc) đã cho rằng thực trạng ông chủ mua lại đội bóng, rồi tự xỏ giầy vào sân thi đấu là sự sỉ nhục.

Gần đây, dư luận Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới đã đăng tải hình ảnh một ông chủ Trung Quốc mua lại đội bóng rồi cho con trai 126 kg vào sân thi đấu.

Sau đó, thông tin trên đã báo giới Trung Quốc phản pháo. Họ cho rằng đây là thông tin giả. Tuy nhiên, giới truyền thông ở đất nước tỷ dân cho rằng việc các ông chủ mua lại đội bóng và tự xỏ giầy vào sân thi đấu là… có thật.

Một màn bình luận hài hước trên sóng truyền hình Trung Quốc.

Tờ Sina thừa nhận rằng có ít nhất 4 ông chủ ở Trung Quốc đã mua lại đội bóng hạng dưới rồi vào sân thi đấu. Tình trạng này đã tạo ra câu chuyện bi hài trong làng bóng đá Trung Quốc, nơi mà đang cố gắng xây dựng giải đấu chuyên nghiệp.

Tờ 163 (Trung Quốc) đã có bài viết "cười ra nước mắt" về thực trạng này. Bài báo có tiêu đề: "Những chú ngựa béo biết chơi bóng. Ông chủ của CLB Zibo Cuju vào sân còn biết ghi bàn".

Tờ 163 mở đầu bài viết với câu chuyện giả tưởng: "Cái gì? Ông HLV này. Cho tôi vào sân ngay!" - đó là đoạn hội thoại giả tưởng trong bộ phim hài: "Cách tiêu tiền của giới nhà giàu ở Truy Bác (một thành phố ở tỉnh Sơn Đông)" khiến nhiều khán giả phải bật cười. Nhưng nó hoàn toàn có thể xuất hiện ở giải hạng 3 Trung Quốc, trong trận đấu giữa Zibo Cuju vs Sichuan.

Ông chủ của CLB He Shihua (số 10) chuẩn bị vào sân thay người.

Phút 90 ở trận đấu này, khi hai đội đang thi đấu quyết liệt để giành chiến thắng, HLV đội Zibo Cuju quyết định tung cầu thủ số 10 He Shihua vào sân. Tất nhiên, ông ta không thể chạm bóng lần nào. Việc được vào sân cũng khiến ông chủ He Shihua cảm thấy hạnh phúc, mặc kệ những lời bàn tán sau lưng.

Vào tháng 4 năm nay, CLB Zibo Cuju bất ngờ thông báo sở hữu cầu thủ He Shihua theo dạng chuyển nhượng tự do. Và rồi, ai cũng ngã ngửa ra. Ông ấy chính là ông chủ của đội bóng. Trong chia sẻ trên tờ Red Star News 2 năm trước, ông chủ He Shihua tiết lộ rằng hồi nhỏ từng thi trượt vào trường năng khiếu bóng đá.

Nói về điều này, He Shihua thổ lộ rằng: "Cuộc đời tôi điều tiếc nuối nhất là không được chơi bóng chuyên nghiệp. Nhưng giờ đây, tôi đã thực hiện ước mơ đó. Không bao giờ là quá muộn". Đúng! Tất cả chỉ cần có tiền. Mọi giấc mơ sẽ thành hiện thực".

Cũng theo tờ 163, tình trạng các ông chủ giàu có mua lại đội bóng, rồi tự xỏ giầy vào sân bắt đầu nở rộ trong vài năm qua. Tờ báo này viết thêm: "Người hâm mộ tỉnh Sơn Đông không thể nào quên trận đấu của CLB lừng danh Shandong Taishan với đối thủ nghiệp dư Zhongyi Yanbian Beiguo ở FA Cup năm 2018.

Khi tỷ số là 6-0 nghiêng về Shandong Taishan, Zhongyi Yanbian Beiguo đã tung cầu thủ số 10, Cui Xudong vào sân. Không ai khác, đó chính là ông chủ của CLB.

Ông chủ He Shihua thừa nhận rằng điều tiếc nuối lớn nhất là không được chơi bóng chuyên nghiệp. Do đó, giờ đây, ông đã mua lại CLB để thỏa mãn giấc mơ.

Bức ảnh mà nhiều người cho rằng là cậu con trai 126 kg của ông chủ nào đó, không ai khác chính là Xu Guangnan, người đứng đầu CLB Jilin Baijia.

Chỉ có một vài ông chủ "biết chơi bóng", phần còn lại họ vung tiền chỉ để thỏa mãn thú vui của mình. Như ông chủ Zhuang Yi vốn từng là cầu thủ trong quá khứ. Sau khi không thành công, ông ấy thành lập công ty xây dựng Thẩm Dương. Và giờ đây, ông ấy lại thỏa mãn thú vui chơi bóng. Bạn đừng đùa, ông ấy còn biết ghi bàn nữa đấy. Đó là cầu thủ lớn tuổi nhất lập công ở giải Trung Quốc".

Tuy nhiên, tờ Sina cũng lên án gay gắt tình trạng này với thông điệp: "Các ông chủ yêu bóng đá nhưng hãy tôn trọng môn thể thao này".

Tờ báo này viết: "Việc các ông chủ thích bóng đá, đầu tư vào các đội bóng là điều đáng hoan nghênh nhưng việc họ vào sân thi đấu lại biến thành trò cười, khiến cho bóng đá Trung Quốc bị chế giễu.

Một ông chủ khác xuất hiện với cái bụng bự.

Những HLV trưởng vừa phải chịu áp lực về thành tích, vừa chịu sức ép tung các ông bụng phệ vào sân thực sự là điều khó khăn. Có một thực tế rằng, những điều đó chỉ càng khiến bóng đá Trung Quốc trở nên nghiệp dư hơn.

Đó chẳng khác gì sự sỉ nhục. Câu hỏi đặt ra là phải chăng các ông chủ không hề quan tâm tới cảm xúc của người hâm mộ? Nó sẽ khiến cho tình yêu bóng đá của nhiều người bị tổn thương.

Giờ đây, chúng ta lại biến thành trò cười cho toàn thế giới".

H.Long