Báo Trung Quốc: "HLV Li Tie chưa đủ đẳng cấp để thắng tuyển Việt Nam"

Dân trí Báo chí Trung Quốc lo ngại HLV Li Tie chưa đủ đẳng cấp để đấu lại HLV Park Hang Seo trong hai trận tới đây tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tờ The First của Trung Quốc vừa có bài viết với tiêu đề: "HLV Li Tie có vấn đề về cách huấn luyện, tuyển Trung Quốc rất khó vượt qua vòng loại thứ ba World Cup".

Bài viết này trích lời từ một chuyên gia nổi tiếng, cho rằng đội Trung Quốc nếu tiếp tục được dẫn dắt bởi HLV Li Tie, sẽ không đủ khả năng để đánh bại đội tuyển Việt Nam chứ đừng mơ cạnh tranh với Nhật Bản hay Australia.

"Một số người hâm mộ đã đưa ra dự đoán về kết quả ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 của đội tuyển Trung Quốc. Nhiều người dự đoán chúng ta sẽ giành khoảng 15 điểm sau 10 trận và bước vào các trận play-off để nuôi hy vọng tiến vào VCK World Cup 2022.

HLV Li Tie không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối.

Tuy nhiên, mới đây, chuyên gia bóng đá nổi tiếng He Xiaolong đã nhận định đội tuyển Trung Quốc không thể làm được như vậy nếu như không có sự thay đổi ở vị trí HLV trưởng.

Xiaolong cho rằng HLV Li Tie không đủ khả năng huấn luyện đội tuyển quốc gia thi đấu ở vòng loại World Cup sắp tới, vì vậy, LĐBĐ Trung Quốc phải kịp thời bổ nhiệm các HLV người nước ngoài dẫn dắt đội tuyển.

Nếu không thay HLV nước ngoài dẫn dắt, đội tuyển Trung Quốc khó thắng đội tuyển Việt Nam, chứ chưa muốn nói tới các đối thủ mạnh hơn như Nhật Bản, Austalia".

The First trích lời của chuyên gia He Xiaolong về chỉ trích việc HLV Li Tie liên tục xuất hiện trên truyền hình trong vai trò một… bình luận viên bóng đá.

"Đó là công việc không phù hợp với một HLV trưởng ĐTQG. HLV Li Tie cần dừng lại ngay vì thời gian nên dành cho đội tuyển", The First viết.

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc rất đáng chờ đợi.

Về phần mình, trong phát biểu mới đây khi tham dự một chương trình bình luận về bóng đá, HLV Li Tie của đội tuyển Trung Quốc rất thích lối chơi mà tuyển Italia thể hiện dưới thời Roberto Mancini. Ông hy vọng học cả cách phòng ngự và tấn công của đội vô địch Euro 2020, tại vòng loại World Cup sắp tới.

HLV Li Tie hy vọng thành công của tuyển Italia tại Euro 2020 sẽ truyền cảm hứng cho ông cũng như tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022.

HLV Li Tie cũng thừa nhận ông chịu ảnh hưởng một phần từ Marcelo Lippi, chiến lược gia lão làng của bóng đá thế giới. Những kinh nghiệm học hỏi được từ Lippi đã giúp ông rất nhiều khi lên dẫn dắt tuyển Trung Quốc.

Theo lịch, đội tuyển Trung Quốc sẽ tiếp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup vào ngày 7/10 tới. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra ở Mỹ Đình ngày 1/2/2022 (đúng mùng Một Tết Nguyên Đán 2022).

Phạm Huy