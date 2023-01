Báo Malaysia: "Giấc mơ chung kết AFF Cup tan tành"

Sau trận đấu, nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times viết: "Malaysia đã không tận dụng được lợi thế dẫn trước 1-0 sau trận lượt đi, hàng phòng ngự của đội bị sụp đổ quá nhanh trước sức ép của đàn Voi chiến (biệt danh của đội tuyển Thái Lan)".

Theo tờ báo trên, đương kim vô địch Thái Lan có đến 3 lần xuyên thủng được mành lưới của Malaysia, bởi các pha lập công của Teerasil Dangda ở phút 19, Bordin Phala ở phút 55 và Adisak Kraisorn ở phút 71.

Malaysia ngậm ngùi chia tay AFF Cup 2022 (Ảnh: Bernama).

Theo tờ New Straits Times, khác biệt giữa đôi bên là sự ổn định về đội hình. Trong khi Thái Lan chỉ thay 1 người, thủ môn Kampol Pathomakkakul thay bằng thủ thành Kittipong Phuthawchueak do chơi thiếu an toàn trong trận lượt đi, thì Malaysia có đến 4 sự thay đổi.

Ngoài ra, cách nhập cuộc của đôi bên cũng mang lại sự khác biệt cho trận bán kết lượt về.

New Straits Times phân tích: "Lối chơi pressing (đẩy cao đội hình, gây áp lực ngay từ bên phần sân của đối phương) của Thái Lan sớm phát huy tác dụng. Lão tướng Teerasil Dangda có bàn thắng thứ 6 tại giải năm nay, sau tình huống đánh đầu, từ đường chuyền của Theerathon Bunmathan".

"Bàn thắng này xóa sạch mọi lợi thế mà Malaysia từng tạo ra ở trận lượt đi (Malaysia thắng 1-0 cách đây 3 ngày). Sang hiệp hai, trước khi Malaysia kịp ổn định đội hình, Thái Lan nhân đôi cách biệt chỉ 10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, với bàn thắng của Bordin Phala. Sau đó, Adisak Kraisorn khiến trận đấu vuột khỏi tầm với của Malaysia bằng bàn thắng khác ở phút 71", vẫn là những dòng được viết trên tờ New Straits Times.

Cũng theo tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia, HLV Kim Pan Gon (người Hàn Quốc) của đội khách cố gắng xoay chuyển tình thế với việc thay người, nhưng tất cả những nỗ lực đó của ông Kim đều không thành công. HLV Kim Pan Gon lỡ cơ hội tái ngộ với đồng hương Park Hang Seo trong trận chung kết vào các ngày 13 (lượt đi) và 16/1 (lượt về).

Malaysia buộc phải nhìn Thái Lan vào chung kết gặp đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Bernama).

Trong khi đó, một tờ báo khác của Malaysia là Vocket FC đăng: "Giấc mơ chung kết AFF Cup của Malaysia tan tành, giấc mơ đấy bị hủy diệt bởi Thái Lan".

"Chiến thắng 3-0 ở trận lượt về và 3-1 chung cuộc giúp Thái Lan có lần thứ 10 hiện diện ở trận chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, kể từ khi giải đấu này ra đời năm 1996", Vocket FC cho biết thêm.

Theo trang báo của Malaysia, nhà đương kim vô địch Thái Lan tỏ ra hơn hẳn so với Malaysia trong trận bán kết lượt về. Đội bóng của HLV Kim Pan Gon hầu như không có cơ hội trước Voi chiến.

Vocket FC phân tích: "Thái Lan chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu. Họ nhiều lần đe dọa khung thành của thủ môn Ahmad Syihan Hazmi Mohamed bên phía Malaysia. Tỷ số thua 0-3 sau trận đấu này cũng đồng nghĩa với việc hành trình của đội tuyển Malaysia ở giải năm nay đã dừng lại".