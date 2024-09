Bạo loạn ở bóng đá Indonesia: CĐV tràn xuống sân đánh trọng tài

Trận derby nổi tiếng khốc liệt ở Indonesia giữa Persib Bandung và Persija Jakarta đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về chủ nhà Persib Bandung. Để đảm bảo sự công tâm, Ban tổ chức đã mời trọng tài người Malaysia, Muhammad Nazmi, điều khiển trận đấu này.

Hàng trăm CĐV Persib Bandung tràn xuống sân tấn công lực lượng an ninh. Trọng tài cũng bị đuổi đánh (Ảnh: West Java).

Thế nhưng, ngay cả điều đó cũng không ngăn nổi những cái đầu nóng. Sau trận đấu, hàng trăm CĐV chủ nhà Persib Bandung đã lao xuống sân tấn công trọng tài và lực lượng an ninh của Ban tổ chức.

Điều đó tạo nên tình cảnh hỗn loạn trên sân vận động. Các cầu thủ (đang trả lời phỏng vấn trên sân) cùng các thành viên Ban huấn luyện của hai đội đã chạy vào đường hầm để tránh "tai bay vạ gió". Cuối cùng, chỉ còn lực lượng an ninh cố gắng ngăn chặn những kẻ quá khích.

Theo tờ Kompas, những kẻ này đã dùng gạch và ghế để tấn công lực lượng an ninh. Hệ quả, 13 nhân viên an ninh đã bị thương và họ đang được điều trị tại bệnh viện địa phương. Rất may, trọng tài không gặp vấn đề gì khi đã kịp chạy thoát thân.

Trên mạng xã hội, CLB Persib Bandung đã lên án hành vi quá khích của CĐV nhà. Họ thông báo: "Persib Bandung không dung thứ cho hành vi quá khích. Chúng tôi lên án mạnh mẽ các cá nhân đã lao xuống sân ẩu đả. Họ cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

13 nhân viên an ninh đã bị thương trong vụ bạo loạn (Ảnh: Bola).

Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới Liên đoàn bóng đá Indonesia, Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Indonesia cũng như những người hâm mộ đã bị ảnh hưởng vì cuộc bạo loạn này".

Cảnh sát trưởng Bandung, ông Kusworo Wibowo, tiết lộ rằng những CĐV quá khích của Persib Bandung tràn xuống sân không phải với mục đích tấn công cầu thủ hay Ban huấn luyện Persija Jakarta. Hành động này xuất phát từ mâu thuẫn của những CĐV này với lực lượng an ninh trên sân.

Trọng tài, người đã rút hai thẻ đỏ đuổi cầu thủ của mỗi đội, đã bị tấn công oan vì… đang có mặt trên sân.

Ông Kusworo Wibowo nói thêm: "Tình trạng hỗn loạn chỉ kéo dài 10 phút. Cảnh sát ngay lập tức có mặt ở hiện trường để ngăn chặn vụ bạo loạn".