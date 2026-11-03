“Bóng đá Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch. Các cầu thủ gốc gác nước ngoài đang trở thành nhân vật chủ chốt dưới thời HLV Kim Sang Sik”, tờ Super Ball (Indonesia) nhận xét.

Olaha có thể là sự thay thế Xuân Son trên hàng công đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Asean Football).

Theo tờ báo của Indonesia, HLV Kim Sang Sik không thể triệu tập bộ ba nhập tịch người Brazil là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc trong đợt tập trung vào tháng 11 vì chấn thương. Trong bối cảnh ấy, HLV người Hàn Quốc đã triệu tập Olaha Mạnh Đức, cầu thủ gốc Nigeria vừa nhập tịch Việt Nam.

Olaha Mạnh Đức nhập tịch theo diện cư trú đủ 5 năm liên tục ở Việt Nam. Cầu thủ này bắt đầu sinh sống ở Việt Nam từ tháng 6/2021 và hiện khoác áo CLB Công an TPHCM.

Nhận xét về Olaha Mạnh Đức, tờ Super Ball viết: “Olaha Mạnh Đức đã thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo CLB. Anh rất háo hức chứng tỏ mình ở đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1997 sở hữu thể lực tốt, thi đấu ổn định, có khả năng hoạt động độc lập. Điều đó giúp anh có thể đảm đương vai trò quan trọng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Thể thao đòi hỏi tốc độ, sức bền và thường diễn ra ở cường độ cao. Đó đều là điểm mạnh của Olaha Mạnh Đức. Anh hoàn toàn có thể mang tới khác biệt cho đội tuyển Việt Nam”.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn cho CLB Công an TPHCM (Ảnh: CLB Công an TPHCM).

Cuối bài viết, tờ Super Ball khẳng định: “Mặc dù bóng đá Việt Nam có nguồn cầu thủ bản địa khá chất lượng nhưng có vẻ như HLV Kim Sang Sik vẫn chưa thực sự tin tưởng vào họ. Đó là lý do “Những chiến binh sao vàng” vẫn dựa khá nhiều vào các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều.

Đội tuyển Việt Nam vẫn hội quân từ ngày 8/11, trước khi tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Ở giải đấu này, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu với Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 17/11.

Chiều 3/11, HLV Kim Sang Sik đã công bố danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Danh sách triệu tập lần này không có sự góp mặt của một số gương mặt quen thuộc như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, Adou Minh, Cao Pendant Quang Vinh, Williams Minh Hoàng...

Một trong những điểm nhấn của đợt tập trung là sự xuất hiện của hai tân binh nhập tịch đáng chú ý. Ở hàng phòng ngự, trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna, đang khoác áo CLB Thể Công Viettel) lần đầu góp mặt trong danh sách đội tuyển. Trên hàng công, tiền đạo Olaha Mạnh Đức của CLB Công an TPHCM cũng là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm.