Báo Ả Rập tiết lộ nóng về Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng lớn

Theo dự kiến, AFC sẽ đưa ra phán quyết về khả năng hoãn Asian Cup 2027 vào tháng 11. Trước đó, giải đấu này đang đứng trước nguy cơ bị hoãn vì nỗi lo an ninh. Theo đó, trong hai ngày 10/10 và 11/10, sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.

Asian Cup 2027 có khả năng bị hoãn 1 năm (Ảnh: AFC).

Hãng tin Reuters đưa tin, các vụ tấn công khiến tổng cộng 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Cơ quan hàng không dân dụng Saudi Arabia đã gia hạn lệnh tạm dừng hoạt động tại sân bay King Khalid để đánh giá thiệt hại. Theo dữ liệu từ Công ty phân tích hàng không Cirium, khoảng 60% số chuyến bay theo lịch trình tại Riyadh dự kiến bị hủy trong ngày 12/10.

Theo thông tin từ tờ Win Win (Saudi Arabia), khả năng rất cao AFC sẽ hoãn Asian Cup 2027 lại một năm, tổ chức vào năm 2028. Điều này không ảnh hưởng tới giải Asian Cup trong tương lai. Trước đó, AFC đã quyết định dời giải đấu này sang tổ chức vào năm chẵn (từ năm 2032 trở đi).

Trước đó, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã lên tiếng về khả năng hoãn giải đấu. Trả lời phóng viên khi tham dự cuộc họp của Hội đồng FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ), người đứng đầu AFC khẳng định tổ chức này không vội vàng đưa ra quyết định.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi có thể chờ đến cuối tháng 11. Tình hình trong khu vực có thể thay đổi rất nhanh, theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu đi, và vấn đề là phải xem điều gì sẽ xảy ra”.

Đội tuyển Việt Nam có thể bị ảnh hưởng nếu Asian Cup dời sang năm 2028 (Ảnh: Thành Đông).

Người đứng đầu AFC cũng xác nhận khả năng dời giải đấu sang năm 2028 là một trong những phương án có thể được xem xét. Ông nói thêm: “Nếu cần đưa ra quyết định, chúng tôi sẽ làm như vậy. AFC có thể lùi giải đấu lại một năm, sang năm 2028 nếu cần thiết. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình và mọi thứ vẫn diễn ra đúng kế hoạch”.

Tờ Sponichi (Nhật Bản) từng bày tỏ lo ngại nếu Asian Cup 2027 bị hoãn 1 năm. Tờ báo này viết: “Trong trường hợp Asian Cup 2027 được dời lại một năm, khởi tranh vào tháng 1/2028, kế hoạch của một số đội tuyển có thể bị xáo trộn.

Khi đó giải đấu sẽ trùng với vòng loại Olympic 2028 (vòng chung kết giải U23 châu Á 2028), các HLV sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn cầu thủ chơi ở đội U23 hoặc đội tuyển quốc gia của từng nền bóng đá”.

Dù sao, đội tuyển Việt Nam vẫn phải chờ tới khi AFC đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 11 để xác định kế hoạch.

Trước mắt, vào tháng 11, đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Đài Loan (ngày 11/11) và đội tuyển Kyrgyzstan (ngày 17/11). Sau đó, vào tháng 12, đội tuyển Việt Nam dự kiến có các trận đấu giao hữu với đội tuyển Qatar.