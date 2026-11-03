HLV Park Hang Seo nổi giận với CĐV Thái Lan vì bị phân biệt chủng tộc

Nhật báo Korea JoongAng của Hàn Quốc viết: “Cổ động viên (CĐV) Thái Lan bị cáo buộc phân biệt chủng tộc nhằm vào HLV Park Hang Seo. Sự việc khiến ông Park nổi giận, đòi ăn thua đủ với CĐV này”.

HLV Park Hang Seo đang gặp nhiều khó khăn cùng CLB Kanchanaburi Power (Ảnh: Mạnh Quân).

“Một đoạn video đăng tải sự việc một CĐV của CLB Pattaya United liên tục hét lên những lời miệt thị, văng tục nhằm vào HLV Park Hang Seo. Sự việc xảy ra trong trận đấu CLB Kanchanaburi Power của ông Park hòa 2-2 với CLB Pattaya United hôm chủ nhật (1/11), tại giải Thai-League 2”, Korea JoongAng viết thêm.

Theo quan điểm của tờ báo của Hàn Quốc, hành vi xúc phạm như thế này là hành vi rất khó chấp nhận. Điều đáng chú ý ở chỗ, tờ Korea JoongAng cho rằng sự việc không phải xảy ra lần đầu với HLV Park Hang Seo và các học trò.

Korea JoongAng chia sẻ: “Đội bóng do HLV Park Hang Seo dẫn dắt vẫn thỉnh thoảng gặp những vụ việc tương tự, liên quan đến những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc. Tiền vệ John Baggio của CLB Kanchanaburi Power, một cầu thủ đến từ Madagascar, được cho là đối tượng của những lời lẽ xúc phạm từ phía CĐV đối phương.

Các thành viên của CLB Kanchanaburi Power đã cố gắng can thiệp để tránh căng thẳng leo thang. Toàn đội Kanchanaburi Power cũng sát cánh bên ông Park, hộ tống vị HLV này vào phòng thay đồ”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Korea JoongAng.

HLV Park Hang Seo dường như không hạnh phúc tại Thái Lan (Ảnh: Osen).

Trong khi đó, một tờ báo khác của Hàn Quốc là Chosun miêu tả: “HLV Park Hang Seo vừa vướng vào vụ việc liên quan đến phân biệt chủng tộc tại Thái Lan. Một nhóm CĐV của đối thủ sử dụng lời lẽ chế giễu vị HLV 67 tuổi này”.

“HLV Park Hang Seo vô cùng tức giận, ông Park phản ứng mạnh hướng về khán đài. Thậm chí, HLV Park Hang Seo còn muốn “động thủ” với những người đã tuôn ra những lời lẽ quá khích.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông Park nắm chặt tay, ra hiệu cho các CĐV quá khích xuống sân đối diện trực tiếp với ông. Bầu không khí trên sân rất căng thẳng. Rất may sự việc trên sân không dẫn đến xô xát. Các thành viên của CLB Kanchanaburi Power đã can thiệp kịp thời”, tờ Chosun tiếp tục phản ánh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã vào cuộc. FAT bày tỏ quan điểm nói không với hành vi phân biệt chủng tộc.

Riêng Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang) yêu cầu Ban tổ chức sân, Ban tổ chức giải và các giám sát phải báo cáo chi tiết vụ việc. Từ các báo cáo này, FAT sẽ có căn cứ để xử lý những người vi phạm.