HLV Park Hang Seo nổi giận với CĐV Thái Lan vì bị phân biệt chủng tộc

Sau trận đấu giữa Kanchanaburi FC và Pattaya United trên sân Nong Prue ở vòng 9 giải hạng 2 Thái Lan vào ngày 1/11, CĐV Pattaya United trên khán đài đã liên tục buông lời khiêu khích, lăng mạ. Thậm chí, một người đã hét lớn cụm từ “Kimchi Man” kèm những lời lẽ thô tục nhằm vào HLV Park Hang Seo.

Theo báo giới Thái Lan, việc sử dụng tên một món ăn đặc trưng của Hàn Quốc (kim chi) để chế giễu ông Park Hang Seo được xem là hành vi phân biệt chủng tộc, nhắm vào nguồn gốc quốc tịch của vị HLV này.

Ban đầu, chiến lược gia sinh năm 1957 ra hiệu yêu cầu đối phương dừng lại. Tuy nhiên, khi những lời khiêu khích tiếp diễn, ông không giữ được bình tĩnh và có động tác thách thức người đàn ông xuống sân đối chất. Lực lượng an ninh tại sân vận động đã phải mất khá nhiều thời gian để can thiệp nhằm hạ nhiệt những cái đầu nóng.

Theo báo Thái Lan, CĐV nước ngoài đã có hành vi phân biệt chủng tộc với HLV Park Hang Seo, chứ không phải CĐV bản địa (Ảnh chụp màn hình).

Theo tiết lộ của tờ Ball Thai, người có hành vi phân biệt chủng tộc với HLV Park Hang Seo không phải là CĐV Thái Lan, mà là người hâm mộ nước ngoài của CLB Pattaya United. Dù vậy, danh tính cụ thể của người có hành vi lăng mạ vẫn chưa được công bố.

Thông tin này cũng góp phần làm rõ vụ việc khi trước đó xuất hiện thông tin cho rằng các CĐV Thái Lan đã có hành vi miệt thị với HLV Park Hang Seo.

Chiều ngày 2/11, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang) khẩn trương vào cuộc. Người đứng đầu Bóng đá Thái Lan yêu cầu Ban tổ chức sân, Ban tổ chức trận đấu và các giám sát phải nhanh chóng báo cáo sự việc để FAT xử lý.

Quan điểm của Madam Pang và FAT khá rõ ràng: “Liên đoàn Bóng đá Thái Lan bày tỏ lập trường kiên quyết phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Những hành vi phân biệt chủng tộc, làm tổn hại đến tinh thần thể thao sẽ không được phép tồn tại trong bóng đá Thái Lan.

FAT kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng tham gia vào chiến dịch đấu tranh chống phân biệt chủng tộc trên sân cỏ và trên các khán đài, với mục tiêu thay đổi và cải thiện hình ảnh nền bóng đá xứ sở chùa vàng”.

Nhiều khả năng, FAT sẽ ra lệnh cấm các CĐV vi phạm vào các sân bóng ở Thái Lan. Đồng thời, đội bóng có các CĐV vi phạm sẽ nhận thêm án phạt hành chính.

Sau trận hòa 2-2 với Pattaya United, Kanchanaburi FC đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng giải hạng 2 Thái Lan với 14 điểm, kém đội đầu bảng Khonkaen Utd 7 điểm. Nếu muốn thăng hạng, Kanchanaburi FC cần phải thể hiện sự bứt phá trong thời gian tới.