“Ba cầu thủ gốc Brazil vắng mặt. Tiền đạo gốc Nigeria ra mắt đội tuyển Việt Nam”, đó là dòng tít xuất hiện trên tờ Super Ball (Indonesia) khi nói về danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan.

Olaha Mạnh Đức là gương mặt mới của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: CLB Công an TPHCM).

Tờ báo của Indonesia tiếp tục bình luận: “HLV Kim Sang Sik đã mạnh dạn triệu tập những cầu thủ không thường xuyên góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Ông không triệu tập Hoàng Đức, Quang Hải hay Văn Hậu, mà tin dùng khá nhiều cầu thủ ở lứa U23.

Ở vị trí thủ môn, thủ thành Lê Giang Patrik vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik triệu tập hai thủ môn trẻ là Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt.

Ở hàng thủ, HLV người Hàn Quốc trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Nhật Minh, Lý Đức và lần đầu triệu tập cầu thủ Việt kiều Lương Chí Khải. Ở hàng tiền vệ, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Quang Vinh được tin tưởng. Cuối cùng, trên hàng công, HLV Kim Sang Sik gọi trở lại Văn Tùng, bên cạnh tài năng trẻ Đình Bắc. Tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức nhiều khả năng sẽ có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam”.

Tờ Super Ball đặc biệt chú ý tới Olaha Mạnh Đức. Tiền đạo gốc Nigeria sẽ là phương án thử nghiệm khi ba cầu thủ gốc Brazil là Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng Hên chấn thương.

Xuân Son và Hoàng Hên vắng mặt trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

“HLV Kim Sang Sik có cơ hội tái cấu trúc đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh Asian Cup 2027 bị hoãn tới tháng 12/2027. Ở thời điểm đó, các cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam đều đã trở lại sau chấn thương. HLV người Hàn Quốc sẽ sở hữu đội hình với nhiều sự lựa chọn trên từng vị trí”, tờ báo của Indonesia bình luận.

Trang ASEAN Football liệt kê đội tuyển Việt Nam chứng kiến 6 sự trở lại là Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Vĩ, Phạm Lý Đức, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tùng. Cùng với đó, “Những chiến binh sao vàng” cũng chào đón 6 gương mặt mới là Lương Chí Khải, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Quang Vinh, Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Lê Phát.

Những sự thiếu vắng của đội tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Xuân Son và Hoàng Hên.

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam vẫn hội quân từ ngày 8/11, trước khi tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Ở giải đấu này, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu với Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 17/11.