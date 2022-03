Báo chí thế giới dự đoán ra sao về tỷ số trận tuyển Việt Nam gặp Oman?

Mặc dù cả Việt Nam và Oman đều không còn cơ hội giành vé dự World Cup 2022 nhưng trận đấu giữa hai đội trên sân Mỹ Đình hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn khi họ đều đặt quyết tâm cao chiến thắng.

Nhiều tờ báo lớn trên thế giới đánh giá Oman vẫn nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AFP).

Trong những ngày qua, nhiều tờ báo lớn trên thế giới đã có nhận định xung quanh trận đấu này và đưa ra những dự đoán về tỷ số trận đấu.

Tờ Sportskeeda bình luận: "Cả hai đội bóng đều không thể giành vé đi tiếp tới World Cup 2022. Chính vì vậy, trận đấu này chỉ mang tính chất thủ tục. "Những chiến binh sao vàng" đang xếp cuối bảng B khi chỉ có được một chiến thắng sau 8 trận đấu. Chiến thắng ấy tới ngay ở vòng đấu trước khi họ vượt qua đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-1.

Trong khi đó, Oman đang có thành tích tốt hơn khi có 8 điểm, với hai chiến thắng. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ để đội bóng Tây Á cạnh tranh tấm vé dự World Cup.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam lép vé hoàn toàn so với Oman khi toàn thua cả 3 trận đấu. Ở trận lượt đi, họ cũng thất bại với tỷ số 1-3 trước Oman".

Dự đoán về cục diện trận đấu này, tờ Sportskeeda cho biết: "Ở góc độ nào đó, Oman vẫn có lực lượng nhỉnh hơn và họ có thể giành chiến thắng sít sao".

Tờ báo này dự đoán đội tuyển Oman giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang có tinh thần tốt sau chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc (ảnh: Tiến Tuấn).

Một tờ báo khác là Sport Mole đưa ra bình luận: "Sau 7 trận thua, cuối cùng, đội tuyển Việt Nam đã có được chiến thắng khi vượt qua Trung Quốc với tỷ số 3-1. Lúc này, đội bóng của HLV Park Hang Seo đang có hàng phòng ngự tệ nhất ở bảng đấu với 17 bàn thủng lưới sau 8 trận.

Trong quá khứ, Oman toàn thắng cả 3 trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam nhưng đây mới là lần đầu tiên họ làm khách tại Hà Nội. Đội bóng Tây Á đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt đi. Đó là một trong hai chiến thắng của họ ở giải đấu này. Tuy nhiên, trong 4 trận đấu gần nhất, Oman đã không thể giành chiến thắng".

Nhận định về kết quả trận đấu, tờ Sport Mole bình luận: "Có thể cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu này với mục đích thử nghiệm do đã hết cơ hội dự World Cup 2022. Điều này khiến cho việc dự đoán tỷ số trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Oman vẫn là đội bóng mạnh hơn và thi đấu tốt hơn so với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Do đó, có khả năng họ sẽ giành 3 điểm".

Chung nhận định với tờ Sportskeeda, tờ Sport Mole cũng dự đoán đội tuyển Oman giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Tờ League Lane đưa ra nhận định: "Oman đã thất bại trước Nhật Bản và Saudi Arabia trước khi có trận hòa đáng khen trước Australia ở lượt đấu trước. Trong khi đó, sau 7 trận đấu toàn thua, đội tuyển Việt Nam cuối cùng đã giành chiến thắng đầu tiên khi vượt qua đội tuyển Trung Quốc.

Trước trận đấu này, đội tuyển Việt Nam cần cải thiện khâu phòng ngự khi thủng lưới tới 17 bàn trong 8 trận đã qua. Trong 5 trận gần đây, họ cũng vào lưới nhặt bóng tới 10 lần.

Chúng tôi cảm thấy rằng đội khách được đánh giá cao hơn một chút và có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Tuy nhiên, khả năng đội tuyển Việt Nam có thể ghi bàn thắng vào lưới Oman giống như trận lượt đi".

Đội tuyển Việt Nam từng vượt lên dẫn trước Oman ở trận lượt đi nhưng vẫn bị thua ngược (ảnh: Liên đoàn bóng đá Oman).

Trong khi đó, tờ Goal cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế nhất định: "Thời tiết thất thường ở Hà Nội sẽ là một hạn chế lớn với Oman. Việc phải thi đấu trên sân Mỹ Đình vốn nổi tiếng khó khăn ngay cả với những "đại gia" châu Á có thể khiến cầu thủ Oman không thể chơi tốt như cách mà họ từng thắng Việt Nam 3-1 ở lượt đi".

Tờ Goal dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ thắng 2-1.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Oman sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày hôm nay (24/3).