Báo châu Âu dự đoán Djokovic sẽ dễ dàng vô địch Australian Open

Trước thềm Australian Open 2023 (diễn ra từ 16/1 đến 29/1), tờ Le10sport đưa ra nhận định: "Năm ngoái Djokovic đã phải cay đắng rời Australia do không được nhập cảnh, ngậm ngùi chia tay Australian Open 2022 và để kình địch Rafael Nadal vô địch.

Djokovic đang đạt phong độ cao trước thềm Australian Open 2023 (Ảnh: AP).

Nhưng năm nay khi quy định về hộ chiếu vaccine được gỡ bỏ, Chính phủ Australia thậm chí còn cho phép tay vợt mắc Covid-19 dự giải đấu, mọi thứ của Djokovic sẽ trở nên suôn sẻ. Chức vô địch Adelaide Open 2023 giúp Djokovic được đánh giá là ứng viên hàng đầu và sẽ dễ dàng lên ngôi tại Australian Open 2023.

Djokovic đã thắng 25 trong số 26 trận gần nhất tại ATP, thắng 34 trận gần nhất tại Australian Open. Anh đã có 92 danh hiệu trong sự nghiệp, góp mặt 131 trận chung kết các giải ATP, vượt qua thành tích của Nadal (130 trận chung kết).

Nhà vô địch US Open Carlos Alcaraz rút lui khỏi Australian Open 2023 do chấn thương, còn Nadal đang bị hoài nghi về phong độ. Tay vợt người Tây Ban Nha thua hai trận ở United Cup 2023 và chơi không tốt ở các giải đấu lớn gần đây như US Open, Paris Masters hay ATP Finals", tờ báo của Pháp phân tích về khó khăn của Nadal.

Mục tiêu khác mà Djokovic đang hướng đến là chức vô địch Australian Open thứ 10, để khẳng định sự thống trị của anh ở giải đấu này. Nadal đang giữ kỷ lục 14 lần vô địch Roland Garros và được gắn với biệt danh "Vua đất nện".

Carlos Alcaraz không dự Australian Open 2023 do chấn thương (Ảnh: AP).

Với việc tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz rút lui khỏi Australian Open 2023 vì chấn thương chân phải, Rafael Nadal sẽ được đôn lên thành hạt giống số một nội dung đơn nam giải Grand Slam tại Australia. Trong khi đó, Novak Djokovic sẽ từ vị trí số 5 thành hạt giống số 4.

Điều này sẽ giúp cho Nadal tránh việc phải đụng độ đại kình địch Djokovic ngay ở tứ kết Australian Open. Cặp kỳ phùng địch thủ này sẽ chỉ có thể gặp nhau tại bán kết (27/1) hoặc chung kết (29/1).

Nadal đang là đương kim vô địch Australian Open khi năm ngoái anh đánh bại Daniil Medvedev 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 ở trận chung kết sau 5 set đấu nghẹt thở. Tay vợt người Tây Ban Nha đang giữ kỷ lục 22 lần vô địch Grand Slam, hơn Djokovic một danh hiệu.