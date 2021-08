Bảng xếp hạng Olympic ngày 6/8: Trung Quốc vẫn hơn Mỹ tới 5 HCV

Dân trí Olympic Tokyo chỉ còn 2 ngày nữa sẽ kết thúc, nhưng Trung Quốc vẫn giữ vững ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương, hơn đoàn thể thảo Mỹ tới 5 HCV và hơn Nhật Bản tới 12 HCV.

Kết thúc ngày thi đấu Olympic Tokyo hôm qua (5/8), đoàn thể thao Mỹ đã có sự bứt tốc ấn tượng khi giành 4 HCV để bám sát ngôi đầu của đoàn thể thao Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương. Mỹ chỉ còn kém Trung Quốc 5 tấm HCV so với khoảng cách 8 HCV trước đó một ngày.

Trong ngày thi đấu hôm nay (6/8), đoàn thể thao Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá để lật đổ ngôi đầu của Trung Quốc. Thế nhưng, khoảng cách 5 HCV vẫn được giữ nguyên cho đến hết ngày hôm nay mặc dù cả hai đều gia tăng số huy chương của mình trên bảng tổng sắp.

Liu Shiying mang về HCV thứ 36 ở nội dung ném lao nữ cho đoàn thể thao Trung Quốc tính đến hết ngày 6/8.

Đoàn thể thao Trung Quốc kết thúc ngày thi đấu 6/8 với việc giành thêm được 2 HCV gồm HCV bóng bàn đồng đội nam (do công của các VĐV Ma Long, Fen Chandong và Xu Xin) và HCV nội dung ném lao nữ do VĐV Liu Shiying mang về.

Đoàn thể thao Trung Quốc như vậy đã giành được 36 HCV, 26 HCB và 17 HCĐ để dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương cho đến hết ngày 6/8.

Trong khi đó, đoàn thể thao Mỹ cũng giành thêm được 2 HCV trong ngày hôm nay khi VĐV Gable Steveson giành HCV Vật tự do hạng 125 kg nam và HCV môn bóng chuyền bãi biển nữ, khi April Ross và Alix Klineman thắng cặp của Australia 21-15 và 21-16 ở chung kết.

Kết thúc ngày thi đấu 6/8, đoàn thể thao Mỹ giành được 31 HCV, 36 HCB và 31 HCĐ để tiếp tục giữ vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương và vẫn kém 5 HCV so với Trung Quốc.

Điều bất ngờ là ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, nước chủ nhà Nhật Bản cũng giành được 2 HCV như Trung Quốc và Mỹ. Tấm HCV đầu tiên trong ngày là do VĐV Ryo Kiyuna giành được ở môn Kata nam và tấm HCV thứ hai trong ngày do Mayu Mukaida mang về khi đánh bại VĐV Qianyu trong trận chung kết đấu vật hạng 53kg tự do nữ.

Đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản kết thúc ngày thi đấu 6/8 với 24 HCV, 11 HCB và 16 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo tính đến hết ngày 6/8.

Sông Lam