HLV Mikel Arteta tự tin Arsenal rộng cửa vô địch sau chiến thắng đậm

Gyokeres tỏa sáng, Arsenal củng cố ngôi đầu và tạo áp lực lên Man City

"Kết quả này cho chúng tôi và toàn bộ phòng thay đồ thấy rằng Arsenal đã giữ vững giấc mơ", HLV Mikel Arteta bày tỏ sau chiến thắng đậm của đội nhà ở vòng 35 Premier League diễn ra vào tối 2/5 (giờ Việt Nam).

Chiến thắng cách biệt 3-0 trước Fulham trên sân nhà Emirates đã giúp "Pháo thủ" nới rộng cách biệt với Man City lên 6 điểm nhưng Arsenal đã thi đấu nhiều hơn đối thủ hai trận.

Saka toả sáng rực rỡ trong chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Fulham (Ảnh: Reuters).

Ba bàn thắng của Arsenal được ghi ngay trong hiệp 1, với dấu ấn đến từ Bukayo Saka khi anh đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, qua đó giúp đội chủ sân Emirates có hiệu số bàn thắng hơn Man City 4 bàn và đây cũng là lợi thế không nhỏ của "Pháo thủ" trong trường hợp đoàn quân của HLV Pep Guardiola san bằng điểm số ở những vòng đấu cuối cùng.

"Những gì các chàng trai này đã làm được trong suốt mùa giải, giành được nhiều chiến thắng như vậy trong hoàn cảnh chúng tôi phải làm điều đó khi thiếu hụt rất nhiều cầu thủ chủ chốt là thực sự đáng nể", HLV Mikel Arteta tuyên bố.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã hết lời khen ngợi tiền đạo Saka, người đã trở lại đội hình xuất phát lần đầu tiên kể từ trận chung kết League Cup hôm 22/3.

"Cậu ấy chắc chắn đã tạo nên sự khác biệt. Saka đã thực hiện hai pha bóng rõ ràng quyết định trận đấu và chúng ta biết cậu ấy có khả năng làm được những gì.

Saka trở lại vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải và giờ cậu ấy đang sung sức, tinh thần sảng khoái, khát khao chiến thắng đang ở mức cao nhất", HLV Arteta khẳng định.

HLV Mikel Arteta hạnh phúc sau khi chứng kiến Arsenal sáng cửa giành chức vô địch Premier League (Ảnh: Getty).

Ngoài việc hướng tới giành chức vô địch Premier League, Arsenal còn một mặt trận quan trọng khác là đấu trường Champions League khi "Pháo thủ" sẽ có trận bán kết lượt về với Atletico Madrid vào ngày 6/5 tới đây.

Viktor Gyokeres, người đã nâng tổng số bàn thắng của mình lên 21 trong mùa giải này, cho biết anh và các đồng đội đều tin tưởng rằng họ sẽ giành được một vài danh hiệu trong mùa giải này.

Tiền đạo người Thụy Điển cho biết: “Ở giai đoạn này, chúng tôi phải thắng những trận đấu còn lại. Arsenal đã thể hiện một màn trình diễn tốt và rất vui khi giành được ba điểm. Tôi nghĩ chúng tôi luôn bước vào trận đấu với niềm tin rằng mình sẽ chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Hôm nay chúng tôi đã làm được điều đó và chúng tôi rất thích thú.

Chúng tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng. Và chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng tin tưởng. Đó là điều chắc chắn và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên. Arsenal chỉ cần tập trung vào trận đấu tiếp theo. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã đạt được một số kết quả khả quan. Toàn đội đang đi đúng hướng, nhưng chúng tôi phải duy trì và tiếp tục tiến lên như thế này".