Ánh Viên không hoàn thành nội dung bơi thế mạnh

Ở giải vô địch quốc gia, Ánh Viên đã khiến nhiều người bất ngờ khi không thể hoàn thành bội dung 1500 mét tự do nữ.

Ở ngày thi đấu thứ ba giải bơi lội quốc gia, Ánh Viên tham dự nội dung 1500 mét tự do nữ. Đây là nội dung mà cô đang giữ kỷ lục quốc gia. "Tiểu tiên cá" từng 16 phút 28 giây 18 ở nội dung này vào năm 2017.

Ánh Viên không hoàn thành phần thi ở nội dung 1500 mét tự do nữ.

Tất nhiên, Ánh Viên được kỳ vọng sẽ nhận huy chương vàng ở nội dung thế mạnh. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi cô không thể hoàn thành nội dung này. Cô đã dừng phần thi của mình sau 17 phút.

Ngoài Ánh Viên, có hai vận động viên khác cũng bỏ cuộc là Nguyễn Thị Nhật Lâm và Phạm Nguyễn Như Ý. Giành huy chương vàng ở nội dung này là Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) với thành tích 17 phút 20 giây 09, bỏ xa người xếp thứ 2 là Đặng Ái Mỹ (An Giang) tới 13 giây. Giành huy chương đồng ở nội dung này là Trần Thị Hồng Gấm (Long An) với thành tích 18 phút 05 giây 44.

Trước khi không hoàn thành nội dung 1500 mét nữ, Ánh Viên đã giành huy chương vàng ở nội dung 100 mét bơi ngửa nữ với thành tích 1 phút 05 giây 18. Tuy nhiên, thành tích này vẫn kém xa kỷ lục của cô vào năm 2017 với 1 phút 01 giây 89. Trong khi đó, ở nội dung 50 mét tự do, Ánh Viên cũng thất bại trước Phạm Thị Vân.

H.Long