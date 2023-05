An ninh được thắt chặt trước giờ khai mạc SEA Games 32

Sáng 5/5, tức chỉ vài giờ trước khi SEA Games 32 chính thức khai mạc (lúc 18h00 chiều nay) trên sân Morodok Techo tại Phnom Penh (Campuchia), công tác an ninh được giữ rất nghiêm ngặt.

Các máy soi chiếu hành lý được bố trí xung quanh lối vào sân Morodok Techo từ sáng nay (Ảnh: Vũ Giang).

Các nhân viên an ninh Campuchia làm việc có trách nhiệm, nhưng nhiệt tình và thân thiện, với 2 từ "xin lỗi" và "cảm ơn" luôn thường trực trên môi họ, tạo cảm giác dễ chịu cho người bị kiểm tra (Ảnh: Vũ Giang).

Morodok Techo là địa điểm được quan tâm nhất với người dân Campuchia vào lúc này (Ảnh: Vũ Giang).

Lực lượng cảnh sát xuất hiện đông hơn trên tuyến đường dẫn vào bên trong khu vực liên hợp thể thao rộng lớn này. Cách khu liên hợp thể thao Morodok Techo hàng cây số, cảnh sát nước chủ nhà đã phân luồng giao thông, bảo vệ vòng ngoài cho địa điểm diễn ra sự kiện chính của SEA Games năm nay.

Còn ở vòng trong, hàng trăm cảnh sát xuất hiện quanh các cổng kiểm soát đông hơn hẳn mọi ngày, với súng được bồng sẵn trên tay. Khâu kiểm soát người ra vào cũng được thực hiện kỹ hơn, với các biện pháp soi chiếu túi xách, hành lý, dụng cụ mang bên người của những ai có nhu cầu vào bên trong sân làm việc.

Lực lượng an ninh xuất hiện với súng bồng sẵn trên tay (Ảnh: Vũ Giang).

Xe bọc thép cũng được điều động (Ảnh: Vũ Giang).

Thậm chí, xe bọc thép cũng được điều động, đề phòng những tình huống bất ngờ. SEA Games 32 là sự kiện cực kỳ quan trọng với người dân Campuchia, nên họ rất xem trọng lễ khai mạc của kỳ đại hội mà họ lần đầu tiên được tổ chức sau 64 năm.

Theo thông báo từ Ủy ban Olympic Campuchia trước đó, có khoảng 5.000 cảnh sát được điều động để bảo đảm an toàn trong những ngày diễn ra SEA Games. Còn theo một thành viên trong Ban thư ký của SEA Games 32, các lực lượng vũ trang Campuchia đã có mặt tại khu liên hợp thể thao Morodok Techo từ tuần trước.

Dù vậy, vị này cho biết các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) và người hâm mộ không cần phải "ngợp" vì sự có mặt của lực lượng an ninh, bởi các nhân viên an ninh có vũ trang xuất hiện tại Morodok Techo trong những ngày này để đảm bảo an toàn cho chính các VĐV, HLV và người hâm mộ.