Alexander Zverev thông báo sẽ không dự US Open 2022

Giải US Open 2022 sẽ diễn ra tại New York (Mỹ) từ ngày 29/8 đến 11/9, lễ bốc thăm phân nhánh vào ngày 25/8. Nhiều tay vợt như Nadal, Medvedev, Alcaraz đều đã tham dự hai giải tiền US Open là Rogers Cup và Cincinnati Masters để lấy lại phong độ trước thềm Grand Slam cuối cùng trong năm.

Alexander Zverev chưa tham gia bất kỳ giải đấu nào kể từ tháng 6 năm nay. Tay vợt người Đức chấn thương cổ chân và phải dừng trận đấu bán kết với Rafael Nadal ở Roland Garros 2022.

Alexander Zverev không tham dự Wimbledon và tiếp tục vắng mặt ở US Open 2022 (Ảnh: AP).

Chia sẻ trên tờ Bild (Đức), Alexander Zverev thông báo quyết định không tham gia US Open 2022: "Tôi chưa đủ 100% thể lực, khó có thể tranh chấp danh hiệu". Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) sau đó thông báo Zverev vắng mặt và được thay thế bằng tay vợt số 103 thế giới Stefan Kozlov.

Alexander Zverev dự kiến sẽ trở lại vào tháng 9 tới, khi cùng đội tuyển quần vợt Đức dự Davis Cup. Ngoài Alexander Zverev, Ban tổ chức cũng thông báo nhiều gương mặt như Gael Monfils và Reilly Opelka sẽ không đến New York dự giải.

Với việc Alexander Zverev vắng mặt, tay vợt số ba thế giới Rafael Nadal sẽ là hạt giống số hai của US Open 2022. Tay vợt số một thế giới Daniil Medvedev là hạt giống hàng đầu, còn Novak Djokovic gần như không thể đến New York khi Chính phủ Mỹ không cho nhập cảnh với người nước ngoài chưa tiêm vaccine Covid-19.

Alexander Zverev chưa từng giành Grand Slam trong sự nghiệp, nhưng anh chơi khá ổn định ở US Open. Năm 2020, tay vợt người Đức vào đến chung kết. Năm ngoài, Alexander Zverev thua Novak Djokovic ở bán kết.