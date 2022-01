AFC "ngả mũ" trước siêu phẩm của Tuyết Dung vào lưới Myanmar

LỊCH THI ĐẤU VÒNG TỨ KẾT ASIAN CUP NỮ 2022 15h00 ngày 30/1: Tuyển nữ Nhật Bản - Tuyển nữ Thái Lan 15h00 ngày 30/1: Tuyển nữ Australia - Tuyển nữ Hàn Quốc 19h00 ngày 30/1: Tuyển nữ Việt Nam - Tuyển nữ Trung Quốc 21h00 ngày 30/1: Tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) - Tuyển nữ Philippines

Phút bù giờ 45+2 trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar, từ quả phạt góc, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung quyết định đá bóng thẳng về khung thành Myanmar khiến thủ môn May Zin Nwe bó tay. Bàn thắng của cầu thủ mang áo số 7 có ý nghĩa rất quan trọng giúp cân bằng tỷ số 1-1, và đây cũng là một siêu phẩm gây sự chú ý đặc biệt của người xem.

Đây không phải là lần đầu tiên tiền vệ quê Hà Nam ghi bàn từ chấm phạt đá phạt góc. Trong quá khứ, Tuyết Dung đã từng ghi hai bàn từ vị trí tương tự vào lưới của Malaysia tại giải vô địch Đông Nam Á 2015. Điều đáng nói Huỳnh Như ghi bàn bằng cả hai chân từ chấm phạt góc, điều mà hiếm có cầu thủ nào trên thế giới làm được.

Tuyết Dung tỏa sáng mang về trận hòa cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Ngay sau trận hòa Myanmar 2-2, trên trang chủ, AFC đăng tải đoạn video bàn thắng của Tuyết Dung cùng dòng trạng thái: "Bend it like Nguyen. Take a bow (ngả mũ thán phục) Nguyen Thi Tuyet Dung".

AFC ám chỉ bàn thắng của Tuyết Dung theo phong cách của siêu sao David Beckham. Chính Tuyết Dung cũng thừa nhận đã bỏ ra rất nhiều công sức để có thể sút phạt có độ xoáy như của Beckham.

Hai bàn thắng của Tuyết Dung và Huỳnh Như giúp đội tuyển nữ Việt Nam có trận hòa trước Myanmar. Kết quả này vừa đủ để đội tuyển nữ Việt Nam chính thức có được vị trí thứ 3 bảng C và tấm vé vào vòng tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung là tuyển nữ Trung Quốc (đội xếp đầu bảng A), vào lúc 19h00 ngày 30/1 tới.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết.

"Đây là một trận đấu căng thẳng cho cả hai đội và khó khăn cho chúng tôi khi đối phương luôn luôn dẫn bàn trước, nhưng cuối cùng, tỷ số hòa là một sự cố gắng lớn của toàn bộ các cầu thủ. Nếu không bị ảnh hưởng bởi Covid-19, các cầu thủ Việt Nam chắc chắn sẽ chơi tốt hơn.

Những tình huống bàn thắng hay bàn thua đều thể hiện sự cố gắng của cầu thủ hai đội. Kết quả hòa đã đánh giá đúng tình thế của hai đội. Thậm chí cầu thủ hai đội đã bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn khác", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

"Ở vòng tứ kết, chúng tôi sẽ gặp đội tuyển nữ Trung Quốc, là một đối thủ rất mạnh ở châu Á, từng vô địch World Cup. Chúng tôi chỉ có ít thời gian để chuẩn bị, vì vậy sẽ tranh thủ tập luyện thêm cho số cầu thủ vừa hồi phục sau Covid-19 như Bích Thùy hay Thái Thị Thảo", HLV Mai Đức Chung cho biết.