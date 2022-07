187 bàn thắng được ghi ở hai trận đấu tại châu Phi

Tờ Daily Mail cho biết các cầu thủ, trọng tài, huấn luyện viên góp mặt trong trận đấu này đều đang bị điều tra về hành vi dàn xếp tỷ số.

Liên đoàn bóng đá Sierra Leone khẳng định kết quả hai trận đấu này là phi thực tế và họ khẳng định sẽ xử lý nặng nếu phát hiện tiêu cực.

Kahula Rangers đánh bại Lumbenbu United với tỷ số 95-0 trong trận đấu ở giải châu Phi (Ảnh: SC).

Thông báo của Liên đoàn bóng đá Sierra Leone khẳng định: "Chúng tôi vừa nhận báo cáo về hai trận tại giải hạng Nhất, Gulf FC gặp Koquima Lebanon và Lumbenbu United gặp Kahula Rangers với tỷ số lần lượt là 91-1 và 95-0.

Chúng tôi đã mở cuộc điều tra đối với Liên đoàn bóng đá khu vực Miền Đông, tất cả trọng tài, cầu thủ của 4 đội bóng kể trên. Mọi hành vi phạm pháp đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Cách đây một tháng, 4 CLB đang chơi ở giải hạng Tư Nam Phi là Matiyasi, Shivulani Dangerous Tigers, Kotoko Happy Boys và Nsami Mighty Birds bị cấm vĩnh viễn vì dàn xếp tỷ số. Dangerous Tigers thắng 33-1 trước Happy Boys trong khi Matiyasi đánh bại Mighty Birds với tỷ số 59-1, tổng cộng có 41 pha đá phản lưới nhà trong hai trận.

Trận đấu cách biệt nhất trong lịch sử bóng đá được ghi nhận vào năm 2002 ở giải Madagascar khi AS Adema thắng SO L'Emyrne với tỷ số 149-0. Cầu thủ SO L'Emyrne cố tình để thua nhằm phản ứng quyết định của trọng tài.