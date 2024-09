1.200 vận động viên sẵn sàng cho giải Aquathlon Vân Đồn

Hàng trăm vận động viên nhí đua tài sớm tại giải Aqua Warriors Van Don 2024 (Video: Minh Quang - Đoàn Thủy).

8h sáng nay, BTC giải Aqua Warriors Van Don 2024 bắt đầu phát vật phẩm cho các runner. Đây là giải Aquathlon (bơi kết hợp chạy) đầu tiên được tổ chức tại Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), thu hút 1.200 vận động viên từ khắp nơi trên cả nước. Nhiều runner sau khi nhận vật phẩm đã tập trung chụp ảnh, check-in lưu lại kỷ niệm (Ảnh: Thành Đông).

Đến đầu giờ chiều, rất đông các vận động viên đổ về khu vực nhận bib và race-kit phân theo cự ly (Ảnh: Minh Quân).

Tham dự giải đấu lần này có sự góp mặt của đoàn thể thao thuộc Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Lê Xuân Đức (Chánh văn phòng Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, Bộ Công an)) nhấn mạnh: "Lần đầu tiên hiệp hội thể thao CAND Việt Nam có đội tuyển thi đấu một giải điền kinh. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, cần đưa phong trào thể dục thể thao đến toàn bộ người dân và đến với phong trào chung của xã hội. Qua đó phát hiện những tài năng để phát huy tối đa năng lực".

Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết thêm về 3 mục tiêu cần thực hiện trong thời gian tới của Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam: "Một là đưa phong trào thể dục thể thao đến từng cấp cơ sở và đến với mọi người dân với tinh thần khỏe để bảo vệ, xây dựng Tổ quốc.

Mục tiêu thứ hai, qua các cuộc thi như Aqua Warriors Van Don 2024 có thể phát hiện những tài năng thể thao để từ đó đào tạo huấn luyện thêm, nâng cao trình độ để có thể đem lại nhiều thành tích cho thể thao nước nhà.

Mục tiêu thứ ba, qua nhưng cuộc thi phong trào như giải chạy Aqua Warriors Van Don 2024, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam sẽ chú trọng tìm ra những bộ môn phù hợp với nền thể thao Việt Nam để phát huy điểm mạnh trên các đấu trường thể thao quốc tế" (Ảnh: Thành Đông).

Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết: "Được tham gia một giải đấu có sự góp mặt của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia là hạnh phúc của lực lượng CAND nói chung và của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam nói riêng. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND rèn luyện sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đảm bảo trật tự an toàn an ninh cũng như bảo vệ Tổ quốc" (Ảnh: Minh Quân).

Cũng trong buổi chiều, diễn ra giải đấu dành cho các em nhỏ, Kids Aqua Warriors và Junior Aqua Warriors. Trong hạng mục thi Junior Aqua Warriors, các VĐV nhí sẽ bơi 300m và chạy 3km; Kids Aqua Warriors sẽ bơi 150m và chạy 1km.

Theo BTC, các cự ly ngắn như Kids Aqua Warriors và Junior Aqua Warriors mang đến cơ hội trải nghiệm bơi - chạy cho trẻ em và thanh thiếu niên, khuyến khích các em tham gia thể thao, rèn luyện thể trạng và tinh thần thể thao từ bé (Ảnh: Thành Đông).

Bùi Nhật Nam (7 tuổi) được bố mẹ cổ vũ tham gia, Nam chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên con tham gia một giải đấu Aquathlon, tại Aqua Warriors Van Don 2024 con đăng kí bơi 150m và chạy 1km. Trước khi bước vào giải đấu con đã tập luyện ở nhà rất nhiều, lý do đưa con đến giải Marathon là bởi con yêu thích môn bơi và chạy. Con sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu một các xuất sắc" (Ảnh: Thành Đông).

Các em nhỏ được phụ huynh dặn dò, động viên, khích lệ tinh thần trước khi bắt đầu cuộc đua (Ảnh: Thành Đông).

Sau thời gian khởi động, hiệu lệnh xuất phát cất lên, từ trên bãi cát hàng trăm VĐV nhí lao băng băng ra biển (Ảnh: Minh Quân).

Các em nhỏ chinh phục cự ly bơi dài 150m trong Kids Aqua Warriors. Nhiệt độ ngoài trời lúc này lên tới 36 độ C, tuy nhiên, thời tiết nắng nóng không làm khó các vận động viên nhí (Ảnh: Thành Đông).

Kết thúc phần thi bơi, các em nhỏ di chuyển lên vị trí để thay quần áo và giày chạy (Ảnh: Thành Đông).

Một VĐV nhí tranh thủ dùng nước để rửa chân sạch cát trước khi đi giày tham gia phần thi chạy (Ảnh: Minh Quân).

Các em nhỏ tham gia với tinh thần quyết tâm, hăng hái, điều này giúp các VĐV nhí hoàn thành tốt đường đua (Ảnh: Thành Đông).

Nhiều phụ huynh đánh giá đây là hoạt động sôi nổi, vui vẻ, tạo ra sân chơi mới cho các con, đường chạy giúp các bé tự tin hướng tới những thử thách tiếp theo trong hành trình lớn khôn (Ảnh: Minh Quân).

Em Nguyễn Khuê (9 tuổi) xuất sắc là nữ VĐV nhí cán đích đầu tiên tại cự ly Kids Aqua Warriors. Nguyễn Khuê chia sẻ: "Trong 2 phần thi thì phần chạy đối với con là khá khó khăn, tuy nhiên, con rất vui khi mình giành được kết quả tốt. Để đạt được thành tích, mẹ luôn đồng hành trong các buổi tập chạy" (Ảnh: Thành Đông).

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (mẹ của em Nguyễn Khuê) cho biết, cả gia đình cùng đăng ký tham gia giải chạy Aqua Warriors Vân Đồn 2024 và có mặt từ chiều hôm trước để luyện tập.

"Hai vợ chồng tôi có niềm đam mê với môn chạy từ nhiều năm nay. Bé Khuê cùng theo chúng tôi đến nhiều giải chạy, từ đó mà bé chủ động quyết định tập luyện và tham gia với bố mẹ. Kết quả thi đấu hôm nay của con là nguồn động lực lớn nhất cho tôi thi đấu vào ngày mai", chị Hạnh nói thêm (Ảnh: Thành Đông).

Ngày mai (29/9), giải Aqua Warriors Van Don 2024 sẽ diễn ra tại khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City với 6 cự ly đa dạng gồm: Aqua Warriors Van Don 2024 mang đến thử thách phù hợp với mọi lứa tuổi và trình độ của vận động viên; Ultra Aqua Warriors (Bơi 5km - Chạy 21km); Ultra Aqua Warriors Relay (Bơi 5km - Chạy 21km); Full Aqua Warriors Solo (Bơi 3km - Chạy 15km); Full Aqua Warriors Relay (Bơi 3km - Chạy 15km); Olympic Aqua Warriors (Bơi 1,5km - Chạy 10km); Sprint Aqua Warriors (Bơi 750m - Chạy 5km).