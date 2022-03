10 "ông lớn" châu Âu bất ngờ tái khởi động dự án European Super League

Dự án European Super League ban đầu được ra mắt vào năm ngoái trước khi bị đình chỉ vô thời hạn trước sự phản đối của nhiều CLB ở châu Âu cũng như người hâm mộ của các đội bóng.

Thế nhưng, theo tờ Four Four Two, Super League đã khởi động trở lại vào ngày 3/3 với sự góp mặt của 10 CLB gồm Man Utd, Real Madrid, Barcelona, Man City, Juventus, Liverpool, Atletico Madrid, Chelsea, Inter Milan và AC Milan.

Trong số 12 CLB đồng sáng lập của năm ngoái, Arsenal và Tottenham Hotspur lần này không tham gia. Theo nhiều tin đồn, những người sáng lập lần này đã quyết định European Super League sẽ là một giải đấu mở thay vì chỉ khép kín như ý tưởng đưa ra cách đây một năm. Dù vậy, giải đấu này vẫn tiếp tục vấp phải sự phản đối từ nhiều CLB bóng đá châu Âu, đặc biệt là các CLB ở Premier League.

10 CLB "đại gia" ở châu Âu đã khởi động lại Super League.

Theo kênh RMCSport, UEFA một lần nữa tái khẳng định sẽ cấm tất cả các CLB Super League tham gia thi đấu ở châu Âu nếu tiếp tục vận hành dự án trên.

Chủ tịch Ceferin của UEFA lên tiếng vào tối 3/3 khi có thông tin Super League trở lại. "Tôi mệt mỏi khi nói về thứ vô nghĩa này. Họ lần đầu khởi động dự án trong mùa dịch. Bây giờ, tôi nghe nói họ muốn tái khởi động European Super League.

Tôi muốn nói một điều, họ có thể tổ chức giải đấu riêng, chẳng ai cấm cả. Nhưng nếu họ tách ra, sẽ không còn góp mặt ở giải đấu của chúng tôi", ông chia sẻ.

Trong khi đó, theo tờ 90 min, Chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus chuẩn bị trình bày kế hoạch mới cho dự án European Super League ở London. Agnelli cũng là gương mặt chủ chốt, bên cạnh Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã âm thầm xây dựng kế hoạch thành lập Super League trong nhiều năm.

Dù vậy, bản chất thực sự của European Super League mới được đề xuất này so với hồi năm ngoái thì cho đến nay vẫn chưa được biết rõ.