10 cầu thủ tăng giá chóng mặt sau Euro 2020

Donnarumma là người hùng của đội tuyển Italia với khả năng bắt phạt đền cực tốt. Thủ môn này còn được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. PSG đã thực sự may mắn khi sở hữu Donnarumma theo dạng chuyển nhượng tự do từ trước Euro 2020. Ở thời điểm này, thủ thành sinh năm 1999 được định giá 65 triệu euro (tăng 10 triệu euro so với trước giải đấu).