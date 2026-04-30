Mỹ và Israel dồn dập không kích thủ đô Tehran ngày 28/2 khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng (Ảnh: IDF).

Mỹ triển khai vũ khí cực mạnh, sẵn sàng tung đòn chớp nhoáng

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đề nghị đưa tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle của Lục quân đến Trung Đông để có thể sử dụng chống lại Iran, nhằm triển khai một hệ thống tầm xa hơn để tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo nằm sâu bên trong lãnh thổ Cộng hòa Hồi giáo, Bloomberg cho hay.

Nếu được chấp thuận, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ triển khai tên lửa siêu vượt âm của mình, vốn đang chậm tiến độ rất nhiều và chưa được tuyên bố hoạt động đầy đủ ngay cả khi Nga và Trung Quốc đã triển khai các phiên bản của riêng họ.

Bản yêu cầu điều động lực lượng nêu lý do Iran đã di chuyển các bệ phóng của mình ra khỏi tầm bắn của hầu hết các loại vũ khí hiện có của Mỹ ở Trung Đông.

Mỹ dự định lần đầu tiên triển khai tên lửa siêu vượt âm tới Trung Đông để có thêm phương án tấn công Iran (Video: RT).

Cùng với đó, CENTCOM được cho là chuẩn bị kế hoạch cho đợt tấn công "chớp nhoáng và dữ dội" nhằm vào Iran "với hy vọng phá vỡ bế tắc đàm phán", Axios đưa tin.

Theo hãng tin này, Washington đã bác bỏ kế hoạch 3 giai đoạn do Tehran đề xuất. “Ông Trump đang bác bỏ đề xuất của Iran về việc trước tiên mở eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa (hàng hải), đồng thời hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân đến giai đoạn sau”, Axios nhấn mạnh.

Các nguồn tin cũng lưu ý rằng CENTCOM đã chuẩn bị một kế hoạch cho một đợt tấn công “chớp nhoáng và dữ dội” nhằm vào Iran, bao gồm cả các mục tiêu cơ sở hạ tầng dân sự. Sau các cuộc tấn công, Mỹ hy vọng sẽ "gây áp lực" lên giới lãnh đạo Iran "để họ quay lại bàn đàm phán và thể hiện sự linh hoạt hơn".

Theo Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "tiếp tục phong tỏa như là đòn bẩy chính" để gây sức ép lên Tehran, nhưng "sẽ xem xét hành động quân sự".

Mỹ và Israel dồn dập không kích thủ đô Tehran ngày 28/2 khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng (Video: IDF).

Mỹ, Iran đồng loạt ra tuyên bố "nóng"

Ông Trump thể hiện sự thất vọng do Iran liên tục khiến ông chờ đợi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tehran khi mọi người chờ đợi động thái tiếp theo của giới lãnh đạo Iran.

Các nhà trung gian hòa giải Pakistan kỳ vọng Iran sẽ đưa ra một đề xuất hòa bình sửa đổi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phiên bản trước đó.

Thủ tướng Pakistan, Shehbaz Sharif, nói với nội các của mình rằng Ngoại trưởng Iran, người dẫn đầu các cuộc đàm phán ở Islamabad vào cuối tuần, "đã đảm bảo với tôi rằng ông ấy sẽ cho tôi câu trả lời".

Không có mốc thời gian nào được đưa ra nhưng lời nhắc nhở công khai tới phía Iran rất đáng chú ý, diễn ra ngay sau khi Nhà Trắng ra tín hiệu rằng sự kiên nhẫn của họ đang cạn dần.

Ông Trump hôm 29/4 cho biết, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran đang được thực hiện "qua điện thoại". Ông bày tỏ sự phàn nàn về quãng đường di chuyển dài ngày để cử một phái đoàn đến Islamabad trong bối cảnh các cuộc thảo luận vẫn chưa mang lại hồi kết cho cuộc xung đột.

"Chúng tôi đang đàm phán, chúng tôi đang thảo luận với họ, và chúng tôi sẽ không thực hiện những chuyến bay kéo dài 18 giờ mỗi khi muốn xem một tờ giấy nữa", Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục.

Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng Iran đã tiến được "một chặng đường dài" trong các cuộc đàm phán đồng thời khẳng định rằng: “Iran phải từ bỏ thôi, đó là tất cả những gì họ cần làm".

Tổng thống Trump cũng cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc được cho là đang chuẩn bị các phương án quân sự nhằm tung đòn mạnh mẽ, buộc Iran phải ngồi vào bàn đàm phán ở thế yếu.

Trái ngược với các động thái ngày càng cứng rắn của phía Mỹ, Iran dường như không có dấu hiệu nhượng bộ.

Tư lệnh Hải quân Iran, Phó Đô đốc Shahram Irani, vừa đưa ra cảnh báo đanh thép rằng nước này đã đóng cửa eo biển Hormuz từ phía biển Ả rập và sẽ có "hành động nhanh chóng" nếu các lực lượng Mỹ áp sát.

Ông Shahram Irani khẳng định: "Đối thủ từng nghĩ rằng trong thời gian ngắn nhất có thể, từ 3 ngày đến 1 tuần, họ có thể kết thúc cuộc chiến chống lại Iran, và giả định đó của họ đã không thành hiện thực. Chúng tôi đoàn kết đến giọt máu cuối cùng để đáp trả”.

Trước đó, kênh Press TV của Iran dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với "hành động chưa từng có" nếu tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Quan chức này cho biết: "Sự kiềm chế mà các lực lượng vũ trang Iran thể hiện cho đến nay là nhằm tạo cơ hội cho ngoại giao, để Mỹ có thời gian tìm hiểu và chấp nhận các điều kiện của Iran nhằm kết thúc cuộc chiến vĩnh viễn”.

Quan chức Iran cũng cảnh báo: "Nếu sự cố chấp tiếp diễn và các điều kiện của Iran bị bác bỏ, đối thủ sẽ sớm phải đón nhận một kiểu đáp trả khác biệt”.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông ngày 29/4 (Ảnh: Rybar).

Những sự kiện đáng chú ý

Thị trường dầu mỏ lại một lần nữa chao đảo: UAE tuyên bố rút khỏi OPEC có hiệu lực từ ngày 1/5. Đối với liên minh này, đây là một đòn giáng mạnh vào nguyên tắc phân bổ hạn ngạch, còn đối với Ả rập Xê út, đó là một tín hiệu không mấy dễ chịu từ một đối thủ cạnh tranh trong khu vực. UAE muốn tăng sản lượng, nhưng nếu không có eo biển Hormuz thông suốt, các động thái của họ vẫn bị hạn chế bởi vấn đề hậu cần.

Tại Bahrain, áp lực tiếp tục được đặt lên "mối liên hệ với Iran" - 5 người bị kết án tù chung thân vì làm việc cho cơ quan tình báo Iran, và 25 người khác bị kết án 10 năm tù vì công bố hình ảnh các chuyến bay đến và hỗ trợ lực lượng vũ trang Iran.

Một UAV, được cho là thuộc về lực lượng thân Iran, đã xuất hiện trên Khu vực Xanh ở Baghdad. Hệ thống phòng thủ C-RAM của Mỹ đã không bắn hạ được nó, nhưng mảnh đạn đã làm bị thương một người dân địa phương. Hiện tại, đây chỉ là lời nhắc nhở: nếu thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ, các căn cứ của Mỹ sẽ lại bị tấn công.

Tại Iraq, câu chuyện chính phủ "lục đục" kéo dài dường như sắp kết thúc. Ông Ali al-Zaidi đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng, trong khi ông Nouri al-Maliki đã chính thức rút lui sau xung đột với Washington.

Bản thân ông Al-Zaidi không phải là một nhân vật quyền lực từ chính trường cũ, mà là một doanh nhân và nhà tài chính có mối quan hệ mật thiết với ngành ngân hàng và các quốc gia Vùng Vịnh. M​​ỹ đã ủng hộ việc bổ nhiệm này gần như ngay lập tức.

Về phía Li Băng, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục thiết lập "Đường ranh giới vàng" của họ. Các cuộc tấn công chính nhắm vào khu vực Bint Jabal, Shakra, Barashit, An-Nabatiyah và các khu vực dân cư khác. Hezbollah đã đáp trả bằng cách báo cáo thiệt hại đối với 3 xe tăng Merkava và một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một nhóm binh sĩ và thiết bị của IDF.

Bản đồ chiến sự ở biên giới Israel và Li Băng tính đến cuối ngày 29/4 (Ảnh: Rybar).

Những vấn đề của Israel trên thực địa không chỉ do sự kháng cự của Hezbollah mà còn do sự bất cẩn của chính họ. Đoạn phim mới cho thấy một UAV bay vào một nhóm binh sĩ IDF gần một chiếc xe tăng, trong khi các xe bọc thép lại một lần nữa đậu lộ thiên và chen chúc nhau. Với cách tiếp cận này, không có biện pháp chống UAV nào có thể nhanh chóng cải thiện tình hình.

Beirut đang cố gắng đàm phán với Israel, nhưng chính quyền Li Băng lại không thể đạt được thỏa thuận. Tổng thống Joseph Aoun một lần nữa cáo buộc Hezbollah khơi mào cuộc xung đột.

Trên mặt trận Palestine, tình hình cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Tại Gaza, IDF lại tấn công các sĩ quan cảnh sát địa phương, và một "Đoàn tàu Tự do" mới chở hàng viện trợ nhân đạo đang hướng về vùng lãnh thổ này từ Tây Ban Nha và Pháp. Tại Israel, nó đã bị gọi là "đoàn tàu của những kẻ khiêu khích".

Israel cũng đang giành được chỗ đứng tại Cao nguyên Golan ở Syria. Nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phê duyệt kế hoạch trị giá 334 triệu USD để mở rộng khu định cư Katzrin và thu hút hàng nghìn gia đình mới. Kể từ khi thay đổi quyền lực, Damascus đã phản ứng ngày càng mềm mỏng hơn đối với vấn đề Cao nguyên Golan, điều mà Israel rõ ràng đang tận dụng.