Xe của vợ chồng Hoàng tử Harry bị rượt đuổi nguy hiểm suốt 2 giờ ở New York

Hoàng tử Harry cùng vợ Meghan và mẹ vợ tham dự sự kiện tối 16/5 (Ảnh: Getty).

"Tối qua, Công tước và Công tước phu nhân xứ Sussex (Hoàng tử Harry và vợ Meghan) và bà Ragland (mẹ vợ của Harry) bị một nhóm phóng viên ảnh rượt đuổi cực kỳ nguy hiểm bằng ô tô trên đường về", một người phát ngôn viên của cặp đôi cho biết ngày 17/5.

Người này nói thêm: "Cuộc rượt đuổi liên tục và kéo dài hơn 2 giờ suýt gây ra nhiều vụ va chạm với những phương tiện giao thông khác, người đi bộ và cả cảnh sát giao thông".

Đại diện của cặp đôi hoàng gia Anh nhấn mạnh, mặc dù vợ chồng Harry - Meghan hiểu rằng việc là người của công chúng sẽ đi kèm với mức độ quan tâm của công chúng, nhưng điều đó "không thể đánh đổi bằng sự an toàn của bất kỳ ai".

Người này cho biết, vợ chồng Hoàng tử Harry vẫn an toàn sau sự việc trên.

Trong khi đó, Cảnh sát New York nhìn nhận sự việc ít nghiêm trọng hơn. "Một nhóm săn ảnh gây trở ngại cho việc di chuyển của họ. Công tước và Nữ Công tước đã trở về an toàn, không xảy ra va chạm, không có ai bị thương hay bị tạm giữ", thông cáo của Cảnh sát New York cho hay.

Hoàng tử Anh Harry và diễn viên người Mỹ Meghan kết hôn năm 2018. Đến cuối năm 2019, cặp đôi bất ngờ thông báo ý định từ bỏ các nghĩa vụ hoàng gia và có một cuộc sống độc lập. Cặp đôi hiện định cư ở Mỹ.

Từ lâu, mối quan hệ giữa Harry và giới truyền thông khá căng thẳng. Harry cho rằng, sự can dự quá mức của truyền thông đã gây ra cái chết của mẹ mình, Công nương Diana. Năm 1997, Công nương Diana thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông ở Paris, Pháp khi chiếc xe chở bà bị một nhóm săn ảnh rượt đuổi.