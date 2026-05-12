WHO nhận định về thời điểm virus Hanta lây lan mạnh nhất

Toàn bộ hành khách đã được sơ tán khỏi tàu du lịch MV Hondius (Ảnh: Reuters).

Đợt bùng phát ổ dịch virus Hanta chủng Andes hiếm gặp trên tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan đã khiến 3 người thiệt mạng và làm dấy lên lo ngại toàn cầu về khả năng lây lan khi những người được sơ tán trở về quốc gia của họ.

Tiến sĩ Olivier Le Polain, người đứng đầu bộ phận dịch tễ học và phân tích ứng phó của WHO, cho biết: “Những thời điểm đầu tiên của bệnh là lúc khả năng lây nhiễm cao nhất.

Ông lưu ý, con tàu đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc lây truyền vì đó là môi trường mà mọi người sống cùng nhau trong một không gian khá khép kín.

“Đó cũng là lý do tại sao chúng ta có thể thấy sự lây lan nhiều hơn mức thông thường”, ông giải thích.

WHO đã khuyến nghị tất cả gần 150 người có mặt trên tàu phải được cách ly trong 6 tuần khi tàu đến vùng biển ngoài khơi Tenerife vào sáng sớm ngày 10/5 để hành khách rời tàu.

Thời gian này (khoảng 42 ngày) tương ứng với thời kỳ ủ bệnh tối đa của virus Hanta chủng Andes, chủng được biết đến là có khả năng lây lan giữa người với người.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Polain cho biết trung bình những người nhiễm virus bắt đầu phát triển các triệu chứng sau khoảng 3 tuần. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không đợi đến khi triệu chứng xuất hiện mới thực hiện cách ly các đối tượng có khả năng tiếp xúc.

Ông nói, nếu WHO khuyến nghị “cách ly thì đó là vì trên thực tế mọi người có khả năng lây nhiễm ngay từ khi bắt đầu phát bệnh”, đồng thời nói thêm rằng điều này “đôi khi cũng gây khó khăn vì các triệu chứng hơi khó nhận biết”.

“Đó là bởi vì các triệu chứng ban đầu có thể nhẹ, mệt mỏi một chút, sốt nhẹ”, ông nói và cho biết thêm rằng những triệu chứng đó sau đó “đôi khi trở nên xấu đi”.

Theo Tiến sĩ Polain, thời gian ủ bệnh dài của virus Hanta “có nghĩa là chúng ta có thể thấy các trường hợp mới xuất hiện trở lại trong vài ngày tới, thậm chí có thể là tuần tới”.

“Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải cảnh giác, đảm bảo rằng những dấu hiệu và triệu chứng đầu tiên được nhận biết, bệnh nhân được cách ly và chăm sóc”, ông nói.

Mặc dù WHO đưa ra các khuyến nghị, nhưng việc thực hiện các quy trình y tế mà họ cho là phù hợp nhất tùy thuộc vào mỗi quốc gia.

Kể từ khi việc truy vết tiếp xúc và hồi hương hành khách cũng như thủy thủ đoàn từ tàu MV Hondius bắt đầu, hầu hết các quốc gia đã tuân thủ hướng dẫn của WHO và thực hiện cách ly 42 ngày.

Một số quốc gia, bao gồm Đức, Anh, Thụy Sĩ và Hy Lạp, đã chọn thời gian cách ly 45 ngày. Australia và Pháp thông báo thời gian theo dõi tối thiểu lần lượt là 3 và 2 tuần, sau đó có thể gia hạn.

Ngược lại, giới chức Mỹ chỉ ra rằng 17 hành khách Mỹ trở về sẽ không nhất thiết phải cách ly. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo điều này “có thể tiềm ẩn rủi ro”.