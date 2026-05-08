Các nước khẩn cấp truy vết người nghi phơi nhiễm virus Hanta

Giới chức y tế tại nhiều quốc gia đang chạy đua để truy vết và kiểm soát virus Hanta sau khi WHO cho biết đã ghi nhận 5 ca nhiễm được xác nhận liên quan đến du thuyền MV Hondius.

Trường hợp nghi nhiễm đầu tiên là một người đàn ông Hà Lan 70 tuổi bất ngờ phát bệnh trên tàu với các triệu chứng sốt, đau đầu, đau bụng và tiêu chảy. Người này qua đời ngay trên tàu hôm 11/4. Hiện đã có 3 ca tử vong và hơn 140 người đến từ 23 quốc gia đang ở trên tàu dưới các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt.

Cuối tháng 4, 30 hành khách đã rời tàu tại đảo Saint Helena, một số ca nguy kịch được chuyển khẩn cấp tới châu Âu. Những hành khách còn lại dự kiến cập cảng Tenerife thuộc quần đảo Canary (Tây Ban Nha) vào Chủ nhật tuần này (theo giờ địa phương) trước khi được đưa về nước.

TS.BS Stephen Kornfeld - một hành khách đi nghỉ dưỡng trên tàu - cho biết ông đang đảm nhận vai trò bác sĩ trên tàu sau khi bác sĩ chính của thủy thủ đoàn mắc bệnh.

Theo TS Kornfeld, phần lớn hành khách hầu như không tiếp xúc với những người xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh. Nhiều người đã cách ly suốt 3-4 tuần nên nguy cơ lây lan rộng trên tàu hiện được đánh giá không quá cao.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế khi nhiều hành khách đã rời tàu và di chuyển tới nhiều quốc gia khác nhau. Hãng khai thác Oceanwide Expeditions cho biết đang khẩn trương xác minh thông tin toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn đã lên xuống tàu MV Hondius kể từ ngày 20/3 do lo ngại virus có thể phát tán toàn cầu.

Các nhân viên y tế hộ tống một bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus Hanta đến xe cứu thương sau khi được đưa đến sân bay Schiphol, Amsterdam, Hà Lan (Ảnh: AP).

WHO nhận định có thể sẽ xuất hiện thêm ca bệnh mới, song cơ quan này nhấn mạnh chưa có bằng chứng cho thấy nguy cơ bùng phát đại dịch quy mô lớn tương tự Covid-19.

Các ca đã nhiễm bệnh được xác định liên quan đến chủng Andes của virus Hanta - một loại virus hiếm gặp nhưng có thể gây bệnh nặng, trong một số trường hợp có khả năng lây truyền giữa người với người thông qua tiếp xúc gần.

Nguồn lây ban đầu hiện vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, WHO cho rằng cặp vợ chồng người Hà Lan có thể đã nhiễm bệnh trước khi lên tàu, trong thời gian du lịch tại Argentina.

Theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, hai bệnh nhân đầu tiên từng tham gia chuyến du lịch qua Argentina, Chile và Uruguay, trong đó có ghé các khu vực xuất hiện loài chuột mang virus.

Các chuyên gia y tế cho biết virus Hanta thường có thời gian ủ bệnh từ 1-6 tuần trước khi xuất hiện triệu chứng, nên nhiều khả năng các bệnh nhân phát bệnh khá lâu sau khi bị lây nhiễm.

Argentina truy vết hành trình của các nạn nhân

Giới chức Argentina hiện đang tái dựng lại lịch trình di chuyển của cặp vợ chồng Hà Lan trước khi họ lên tàu MV Hondius tại Ushuaia ngày 1/4 nhằm xác định nguồn lây.

Bộ Y tế Argentina cho biết chưa phát hiện ca bệnh nào trong nước liên quan trực tiếp đến ổ dịch trên du thuyền.

Tuy nhiên, virus này từng lưu hành tại một số khu vực ở Argentina. Sau khi nhập cảnh ngày 27/11 năm ngoái, cặp đôi người Hà Lan đã nhiều lần di chuyển qua lại giữa Argentina và Chile trước khi tham gia chuyến hải trình.

Ngày 31/1, họ quay lại Argentina qua các tỉnh Neuquén và Misiones - hai khu vực từng được WHO xác định là nơi virus Hanta từng lưu hành.

Ngày 13/3, cặp đôi rời Argentina sang Uruguay bằng đường bộ trước khi quay lại vào ngày 27/3 để tới Ushuaia lên tàu du lịch.

Bộ Y tế Argentina cho biết các cơ quan chức năng sẽ tới những địa điểm liên quan đến hành trình của cặp đôi nhằm phục vụ điều tra dịch tễ. WHO cũng đang phối hợp với các quốc gia liên quan để hỗ trợ truy vết quốc tế, giám sát những người có nguy cơ phơi nhiễm và hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng ở quy mô lớn.

Nhiều quốc gia theo dõi người nghi phơi nhiễm

- Hà Lan: Quốc gia này đang tiếp nhận điều trị cho 3 người được sơ tán khỏi tàu, gồm một công dân Anh, một người Đức 65 tuổi và một thành viên thủy thủ đoàn người Hà Lan 41 tuổi. Hai người trong số này đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Ngoài ra, giới chức y tế Hà Lan đang xét nghiệm thêm 3 người có triệu chứng sau khi tiếp xúc với một bệnh nhân nhiễm virus trên máy bay, trong đó có một tiếp viên hàng không đã từng tiếp xúc với nữ hành khách Hà Lan đã tử vong.

Nhân viên y tế và xe cứu thương tại cảng Praia, Cape Verde ngày 6/5 để đưa bệnh nhân nghi nhiễm ra khỏi tàu MV Hondius (Ảnh: AFP).

- Nam Phi: Một công dân Anh phát bệnh trên tàu ngày 27/4 đang điều trị tích cực tại Johannesburg. WHO cho biết tình trạng của người này đang được cải thiện.

- Thụy Sĩ: Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết một hành khách sau khi rời tàu và trở về nước đã được xác nhận dương tính và đang điều trị tại Zurich.

- Anh: Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết hai công dân nước này rời tàu tại Saint Helena hôm 24/4 đang tự cách ly tại nhà để phòng ngừa.

- Pháp: 8 công dân nước này không liên quan đến tàu MV Hondius được xác định đã tiếp xúc gần với một ca dương tính với virus Hanta trên chuyến bay quốc tế từ Saint Helena đến Johannesburg hôm 25/4. Một người trong số đó xuất hiện triệu chứng nhẹ và đang được xét nghiệm, cách ly.

Mỹ, Singapore, Canada đang theo dõi nhiều trường hợp từng có mặt trên tàu, yêu cầu những người này tự cách ly dưới sự theo dõi của các cơ quan y tế.