WHO nêu 3 kịch bản diễn biến Covid-19 giai đoạn mới năm 2022

Covid-19 đã bước sang năm thứ 3 (Ảnh minh họa: Reuters).

"Dựa trên những gì mà chúng tôi đánh giá, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là virus SARS-CoV-2 tiếp tục tiến hóa, nhưng mức độ nghiêm trọng của dịch sẽ giảm xuống theo thời gian, khi khả năng miễn dịch tăng lên nhờ vaccine và lây nhiễm", Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại cuộc họp báo ngày 30/3.

Tuy nhiên, người đứng đầu WHO cũng thận trọng rằng, số ca nhiễm và ca tử vong do Covid-19 theo giai đoạn có thể xảy ra khi mức độ miễn dịch giảm và điều này đòi hỏi phải tiêm chủng vaccine Covid-19 tăng cường cho các nhóm dân số dễ tổn thương.

Nói về hai kịch bản khác, ông Tedros cho biết, các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 ít nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện và khi đó các mũi vaccine tăng cường hoặc công thức vaccine mới có thể sẽ không cần thiết; hoặc một biến chủng mới nguy hiểm hơn xuất hiện khiến mức độ bảo vệ tạo ra nhờ vaccine và miễn dịch tự nhiên sẽ giảm nhanh chóng.

Đây là bản cập nhật thứ ba của Kế hoạch chuẩn bị, sẵn sàng và ứng phó chiến lược được WHO công bố. Ông Ghebreyesus cũng cho biết đây có thể sẽ là bản cập nhật cuối cùng mà WHO đưa ra.

Giữa tháng này, WHO cho biết đang xem xét đưa ra các tiêu chí để kết thúc tình trạng khẩn cấp toàn cầu do Covid-19. Quyết định đó sẽ do Tổng Giám đốc WHO Tedros đưa ra sau khi tham vấn kỹ lưỡng với các chuyên gia.