WHO: 10.000 người chết vì Covid-19 trong tháng 12

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: AFP).

Tại cuộc họp báo ngày 10/1, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, trong tháng 12 vừa qua, thế giới ghi nhận gần 10.000 ca tử vong có liên quan đến Covid-19.

Trong khi đó, số ca nhập viện tăng 42% ở gần 50 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu và châu Mỹ.

"Mặc dù con số 10.000 ca tử vong/tháng thấp hơn nhiều so với giai đoạn đỉnh dịch, nhưng đây cũng là mức không thể chấp nhận được, ông Tedros nói.

Ông cũng khẳng định chắc chắn số ca nhiễm ở các nơi khác cũng tăng nhưng không được báo cáo. Do vậy, ông kêu gọi các chính phủ tiếp tục giám sát và đáp ứng tốt nhất có thể việc cung cấp vaccine và điều trị y tế cho người dân.

Ông Tedros cho hay, biến thể JN.1 hiện là biến thể phổ biến nhất trên thế giới. Đây là một biến thể của chủng Omicron, do vậy, các vaccine hiện thời vẫn có tác dụng phần nào.

Trưởng nhóm kỹ thuật phụ trách Covid-19 của WHO, bà Maria Van Kerkhove, technical lead at WHO for Covid-19, cho biết sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp trên toàn cầu do virus corona cũng như virus cúm, viêm phổi.

"Chúng tôi dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục trong những tháng mùa đông ở bán cầu bắc", bà Kerkhove và cũng lưu ý thêm rằng số ca Covid-19 cũng tăng ở bán cầu nam hiện là mùa hè.

WHO khuyến cáo người dân tiêm vaccine, đeo khẩu trang, đảm bảo không gian trong nhà thông thoáng.

"Vaccine có thể không ngăn được hoàn toàn nguy cơ nhiễm bệnh, nhưng có thể giảm đáng kể nguy cơ phải nhập viện hay tử vong", Michael Ryan, người đứng đầu cơ quan khẩn cấp của WHO, cho hay.