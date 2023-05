Việt Nam lên tiếng về các báo cáo tự do tôn giáo của Mỹ

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Ngày 18/5, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ và Báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế 2022 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: "Là một quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo với đời sống tín ngưỡng tôn giáo phong phú, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo và không theo tôn giáo của người dân, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng; bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo theo pháp luật".

Theo bà Hằng, các quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp của Việt Nam, trong luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và được đảm bảo, tôn trọng trên thực tế.

Bà Hằng nêu rõ, các báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ tuy đã ghi nhận một số tiến bộ của Việt Nam trong thúc đẩy sự tự do tôn giáo và trích dẫn một số thông tin chính thống của các cơ quan chính phủ Việt Nam, song vẫn đưa ra những nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.

"Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau về những vấn đề còn khác biệt, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ", Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.