Ukraine tuyên bố tiếp tục chiến đấu, quyết không nhượng bộ lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Ukraine quyết không nhượng bộ lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/1 tuyên bố văn kiện phác thảo các đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine đã hoàn tất.

"Đối với chúng tôi, các đảm bảo an ninh trước hết và trên hết là các đảm bảo từ Mỹ. Văn kiện đã hoàn thành 100%, và chúng tôi đang chờ các đối tác xác nhận ngày và địa điểm ký kết", ông Zelensky nói với các phóng viên.

Theo ông Zelensky, sau khi được ký kết, văn kiện sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ và Quốc hội Ukraine để phê chuẩn.

Ông Zelensky cũng lưu ý rằng việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sẽ đóng vai trò là một hình thức đảm bảo an ninh kinh tế, đồng thời cho biết nước này sẵn sàng gia nhập khối vào năm 2027.

Ông Zelensky cũng tái khẳng định rằng lập trường của Kiev về Donbass vẫn không thay đổi. Ông nhấn mạnh rằng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được bảo vệ. Thừa nhận những khác biệt sâu sắc giữa lập trường của Ukraine và Nga, ông nhắc lại rằng các vấn đề lãnh thổ vẫn là trở ngại chính.

"Lập trường của chúng tôi về lãnh thổ của chúng tôi - toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine - phải được tôn trọng", ông Zelensky nêu rõ.

Trong chuyến thăm Lithuania, Tổng thống Zelensky tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Mỹ và Nga đã diễn ra tại Abu Dhabi theo hình thức 3 bên lần đầu tiên sau nhiều năm. Ông cho biết các bên đã thảo luận đầy đủ kế hoạch hòa bình 20 điểm, và số lượng các vấn đề gây tranh cãi trong đàm phán đã giảm đi.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Nga từ lâu đã tìm cách đạt được mục tiêu đẩy Ukraine ra khỏi các khu vực miền Đông, nhưng quân đội Nga hiện không thể thực hiện được điều này trên chiến tuyến.

Tổng thống Ukraine tuyên bố lập trường của Ukraine vẫn không thay đổi: toàn vẹn lãnh thổ của đất nước phải được tôn trọng, và Ukraine đang chiến đấu vì lãnh thổ của mình.

Ông Zelensky lưu ý rằng lập trường của Ukraine và Nga về cơ bản là khác nhau, trong khi Mỹ đang cố gắng tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp khả thi.

"Chúng ta đang tiến từng bước bằng cách tham gia vào một cuộc đàm phán 3 bên. Đây là những bước đầu tiên hướng tới sự thỏa hiệp. Nhưng để một sự thỏa hiệp có hiệu quả, tất cả các bên phải sẵn sàng thỏa hiệp - bao gồm cả phía Mỹ", ông nói thêm.

Các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Cuộc đàm phán 3 bên mang tính xây dựng

Cuối tuần qua, Ukraine đã tham gia đàm phán với Nga và Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Mặc dù các cuộc đàm phán được mô tả là "mang tính xây dựng", nhưng không đạt được bước đột phá lớn.

Báo New York Times đưa tin, Washington và Kiev đã thảo luận một số phương án để chấm dứt xung đột Ukraine, bao gồm việc thiết lập một khu vực phi quân sự hoặc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình trung lập đến các khu vực do Kiev kiểm soát ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Các phương án này được cho là đã được nêu ra vào tuần trước tại các cuộc đàm phán 3 bên với các quan chức Nga.

Báo Mỹ đưa tin, trong các cuộc đàm phán - cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022 - Kiev một lần nữa bác bỏ việc nhượng bộ lãnh thổ cho Moscow.

Hãng thông tấn TASS trích dẫn một nguồn tin cho biết cuộc họp 3 bên tại Abu Dhabi trong 2 ngày đã mang lại “một số kết quả”. Các quan chức Ukraine cũng mô tả các cuộc thảo luận là “tích cực”, trong khi Tổng thống Zelensky hoan nghênh việc Mỹ thừa nhận “nhu cầu giám sát và kiểm tra” để chấm dứt giao tranh.

Trưởng đoàn đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cũng viết trên mạng xã hội X rằng các cuộc đàm phán “mang tính xây dựng”, và đã có kế hoạch tiếp tục đàm phán vào thời gian tới.

Axios dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết rằng “chúng ta đang tiến rất gần một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky”.

Ông Putin và Zelensky gặp mặt trực tiếp lần gần đây nhất tại Paris vào tháng 12/2019. Năm 2022, nhà lãnh đạo Ukraine đã ký một sắc lệnh cấm đàm phán với Tổng thống Putin, và sắc lệnh này dường như vẫn còn hiệu lực.

Đầu tuần trước, cố vấn cấp cao của Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, tuyên bố cuộc xung đột Ukraine không thể chấm dứt “nếu không giải quyết vấn đề lãnh thổ”. Ông nêu rõ rằng nếu các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao thất bại, “Nga sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu của mình trên chiến trường nơi quân đội Nga nắm thế chủ động”.

Moscow từ lâu đã yêu cầu Kiev rút quân khỏi các khu vực Donetsk và Lugansk, cũng như các vùng Kherson và Zaporozhia, nơi Nga đã tuyên bố sáp nhập mà Ukraine vẫn kiểm soát một phần. Nga cũng muốn Kiev công nhận các đường biên giới mới. Kiev đã nhiều lần bác bỏ việc đưa ra những nhượng bộ như vậy.