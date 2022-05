Ukraine tuyên bố "phá hủy đoàn tàu bọc thép của Nga"

Đoàn tàu bọc thép của Nga với ký tự Z xuất hiện ở miền nam Ukraine ở giai đoạn đầu chiến dịch quân sự (Ảnh: NYPost).

Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine ngày 18/5 nói rằng, lực lượng du kích của họ đã gài mìn để phá hủy đoàn tàu bọc thép của Nga ở Melitopol, tỉnh Zaporizhzhia, đông nam Ukraine. Họ cho biết, lực lượng du kích đã gài mìn bên dưới một toa tàu chở binh sĩ của Nga, song không đề cập đến mức độ hư hại của đoàn tàu Nga sau vụ việc này.

Reuters chưa thể kiểm chứng tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine, nhưng vài giờ sau đó, ông Oleksiy Arestovych, một cố vấn của Tổng thống Ukraine, lại đưa ra thông tin có phần khác biệt. Quan chức này cho biết, quân đội Ukraine đã phá hủy đường ray ngay phía trước đoàn tàu bọc thép của Nga ở Melitopol và vụ việc cho thấy Ukraine đang tích cực làm gián đoạn đường tiếp viện của Nga.

Một số nguồn tin cho biết, hai đường ray đã bị phá hủy, đoàn tàu bọc thép và các tàu chở nhiên liệu của Nga sau đó bị gián đoạn hành trình.

Moscow hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Đoàn tàu bọc thép xuất hiện ở miền nam Ukraine từ rất sớm sau khi Nga mở chiến dịch quân sự và được cho là làm nhiệm vụ tiếp tế từ các căn cứ ở Crimea cho lực lượng của Nga ở Ukraine.

Nga mở chiến dịch ở Ukraine từ cuối tháng 2 và chỉ vài ngày sau đó đã giành được quyền kiểm soát Melitopol. Ảnh chụp vệ tinh mới đây cho thấy, Nga dường như đã sử dụng một căn cứ quân sự của Ukraine ở Melitopol. Việc Nga sử dụng căn cứ này được đánh giá có vai trò quan trọng do vị trí chiến lược của nó nằm giữa các thành phố Kherson, Mariupol, hiện do Nga kiểm soát, và các khu vực ở Donbass do phe ly khai thân Nga kiểm soát. Kiểm soát Melitopol, Mariupol và bờ biển phía nam Ukraine có thể giúp Nga lập hành lang trên bộ kết nối khu vực do phe ly khai quản lý ở miền đông Ukraine với bán đảo Crimea.