Ukraine tăng tốc phản công, giao tranh dữ dội trên nhiều hướng

Ukraine bắt đầu đợt 2 chiến dịch phản công quy mô lớn và đã giành được một số kết quả (Ảnh: Sky News).

Nga: Ukraine tấn công lớn, giao tranh dữ dội

Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Quân đội Ukraine tiếp tục tấn công ở các hướng Nam Donetsk, Krasny Liman và Donetsk.

Ở hướng Nam Donetsk, Ukraine tiếp tục tìm cách chọc thủng tuyến phòng thủ Nga bằng xe bọc thép và các phương tiện hạng nặng khác.

Lữ đoàn cơ giới 47 Ukraine, được tăng cường xe tăng do nước ngoài sản xuất, đã tấn công các vị trí tại các khu định cư Rabotino và Uspenovka, vùng Zaporizhia.

Trung đoàn 71 trong biên chế Sư đoàn súng trường cơ giới 42 thuộc Quân đoàn 58 của Quân khu phía Nam Nga và Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 của Hạm đội Biển Đen đã đẩy lùi thành công mọi cuộc tấn công của đối phương.

Tổn thất của Ukraine lên tới 180 quân nhân, 5 xe tăng, trong đó có 3 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và 2 xe tăng bánh lốp AMX do Pháp sản xuất, 17 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 tổ hợp tên lửa phòng không Strela-10.

Tại điểm nóng Vremevka gần Staromayorskoye ở Donetsk, nhóm lực lượng Vostok đã đánh bại cuộc tấn công của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35 Ukraine, đồng thời vô hiệu hóa nhóm phá hoại và trinh sát đối phương.

Ukraine mất tới 110 quân nhân, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, cũng như các loại pháo D-20, D-30 và Msta-B.

Trên hướng Krasny Liman, 4 đợt tấn công Lữ đoàn cơ giới 67 Ukraine nhằm vào các vị trí tại Chervonaya Dibrova thuộc Luhansk, đã bị Trung đoàn 228 thuộc Sư đoàn thiết giáp 90 Nga bẻ gãy.

Lữ đoàn cơ giới 15 thuộc Tập đoàn quân 2 Nga tiếp tục phát huy thành công trên hướng Svatovo và kiểm soát một số cứ điểm của Ukraine gần Sergeevka ở Lugansk, thọc sâu được 1,5km vào tuyến phòng thủ đối phương.

Ngoài ra, ở phía tây Zhitlovka thuộc Lugansk, các trung đoàn súng trường cơ giới Shtorm 252 và 752 của Tập đoàn quân 20, lợi dụng kết quả của một cuộc tập kích hỏa lực, đã tấn công và tiến sâu 3km vào tuyến phòng thủ Ukraine.

Lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và khí tài của các lữ đoàn cơ giới 25, 21 và 67, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 100 và Lữ đoàn tác chiến số 5 Ukraine gần Torskoye và Yampolovka ở Donetsk, Novovodyanoye, Chervonaya Dibrova và Kremennaya tại Lugansk.

Có tới 90 quân nhân Ukraine thương vong, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 1 pháo tự hành Gvozdika và 1 pháo D-30 bị phá hủy.

Trên hướng Donetsk, quân đoàn 1 và 2 Nga đã đẩy lùi 7 đợt tập kích của các phân đội của lữ đoàn cơ giới 53, 59, 81 Ukraine gần Belogorovka, Zaitsevo, Pervomaiskoye và Vodyanoye tại Donetsk.

Không quân và pháo binh Nga đã tập kích nhân lực và khí tài của các lữ đoàn cơ giới 24, 28, 43, 110, 77, lữ đoàn sơn cước xung kích số 10, lữ đoàn tấn công đường không số 3 của Ukraine gần Avdivka, Konstantinovka, Seversk, Novgorodskoye và Belaya Gora.

Ngoài ra, việc luân chuyển các đơn vị Ukraine đã bị gián đoạn bởi cuộc tấn công bằng hỏa lực toàn diện của Nga ở gần Kleshcheevka thuộc Donetsk.

Tổn thất của Ukraine lên tới 260 quân nhân, 5 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 8 xe cơ giới, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Akatsiya và 1 pháo D-20.

Nga tiêu diệt lực lượng cơ giới Ukraine trên hướng Rabotino (Video: Intel Slaza Z).

Trên hướng Kupyansk, cụm lực lượng Zapad tiếp tục các chiến dịch tấn công ở phía tây Kuzyomovka thuộc Lugansk và hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, giành được các vị trí thuận lợi.

Ngoài ra, không quân lục quân và pháo binh Nga đã tập kích các đơn vị Lữ đoàn cơ giới 14, 32 và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 103 Ukraine gần Stelmakhovka ở Lugansk), Sinkovka và Novoosinovo, vùng Kharkov.

Thiệt hại của Ukraine lên tới 30 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 1 pháo D-30, cũng như 2 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 và AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất.

Ở hướng Kherson, có 20 quân nhân Ukraine thương vong và 2 xe cơ giới bị phá hủy.

Nga đã vô hiệu hóa 117 đơn vị pháo binh Ukraine tại các trận địa, cùng nhiều nhân lực và khí tài ở 133 khu vực.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 457 máy bay, 244 trực thăng, 5.308 UAV, 427 hệ thống tên lửa phòng không, 11.010 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.140 pháo phản lực phóng loạt, 5.646 khẩu pháo và súng cối, cũng như 11.939 phương tiện quân sự đặc chủng.

Ukraine tăng tốc phản công

Theo Kyiv Post, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận các lực lượng Ukraine đã kiểm soát khu định cư Staromaiorske ở phía tây Donetsk sau giao tranh ác liệt trong khu vực.

Bản cập nhật buổi sáng của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết: "Dưới hỏa lực mạnh từ máy bay và pháo binh, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã giải phóng khu định cư Staromaiorske (vùng Donetsk)".

Các binh sĩ Ukraine đã tham gia hơn 30 trận cận chiến trong 24 giờ qua, cố gắng ngăn chặn nỗ lực tiến công của lực lượng Nga ở khu vực Lyman thuộc khu vực phía đông Donetsk, nơi Moscow đã triển khai thêm quân trong những tuần qua, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo vào sáng ngày 28/7.

Ngoài ra, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở các khu vực Bakhmut và Avdiivka của tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, Bộ Tham mưu Ukraine nhấn mạnh.

Ukraine đồng thời tiếp tục các hoạt động tấn công ở các khu vực Melitopol và Berdyansk, thuộc tỉnh Zaporizhia.

Mũi thọc sâu của Ukraine đã tiến tới hàng "răng rồng" của Nga (Video: War Gonzo).

Ukraine phản công giai đoạn 2: Còn quá sớm để đánh giá kết quả

Theo Yahoo News, sau nhiều tuần cố gắng phá vỡ các vị trí của Nga bằng pháo binh tầm xa, quân đội Ukraine đang tiến về phía đông với nguồn năng lượng mới.

Ukraine "dường như đã chọc thủng một số vị trí phòng thủ kiên cố trước của Nga" gần thị trấn Orekhov. Họ cũng "xâm nhập và vượt qua các vị trí phòng thủ đầy thách thức về mặt chiến thuật" gần làng Robotyne. Cả hai ngôi làng đều nằm trên con đường dẫn ra Biển Azov. Ukraine cũng tuyên bố giành bước tiến đáng kể xung quanh Bakhmut.

Đợt phản công thứ hai của Ukraine nhiều khả năng thành công hơn đợt đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc chiến kéo dài 17 tháng sẽ sớm kết thúc.

Lính Ukraine bắn súng cối gần Bakhmut (Ảnh: AP).

Wagner đến Belarus "không phải để cho vui", Ba Lan và Litva cân nhắc đóng biên

Theo Reuters, Ba Lan và Litva đang xem xét đóng cửa biên giới với Belarus trong bối cảnh lo ngại về sự hiện diện của lực lượng Wagner tại quốc gia này.

Lực lượng Wagner tới Belarus sau vụ nổi loạn ngày 24/6, tham gia một số hoạt động huấn luyện và diễn tập với quân đội nước này ở gần biên giới. Tổng thống Alexander Lukashenko đã đề nghị lực lượng Wagner hỗ trợ bảo vệ Belarus "ngay khi có yêu cầu".

Chủ tịch đảng cầm quyền Ba Lan Jaroslaw Kaczynski cho rằng lực lượng Wagner "đến Belarus không phải cho vui".

Ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin vào đầu tuần này có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng Afrique Media của Cameroon, ông bác bỏ chuyện cắt giảm quân số, ngược lại nhấn mạnh sẵn sàng tăng cường lực lượng tới châu Phi.

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Kênh Rybar cho biết tình hình các mặt trận vẫn căng thẳng.

Trên hướng Kupyansk, trong cuộc tấn công, các đơn vị Nga đã mở rộng vùng kiểm soát về phía tây Liman 1, đến sông Oskol. Đồng thời, lực lượng đang tấn công các cứ điểm của Ukraine ở phía nam Liman 1, cố gắng tiến về phía Sinkovka.

Theo một số nguồn tin, Nga đã đạt được một số thành công nhỏ về mặt chiến thuật và giao tranh đã diễn ra ngay bên trong làng, tuy nhiên, vẫn chưa có xác nhận về thông tin này.

Lực lượng Ukraine được cho là đang chuẩn bị khẩn cấp các công trình phòng thủ bằng bê tông ở bờ đối diện sông Oskol nhằm ngăn quân đội Nga thọc sâu vào Kupyansk.

Chiến sự Ukraine tại khu vực Kupyansk (Ảnh: Rybar).

Tại khu vực Orekhov, cả ngày hôm qua, Ukraine đã tập hợp lực lượng gần đường từ Novodanilovka và bắt đầu tiến về phía Rabotino trên hơn chục xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép, cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự bằng nắm đấm bọc thép, nhưng bị các đơn vị Nga có pháo binh yểm trợ ngăn chặn.

Theo thông tin sơ bộ, quân đội Ukraine đã mất tới 15 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân.

Hiện tình hình trên khu vực đã ổn định. Do điều kiện thời tiết xấu đi, con đường lại bị cuốn trôi nên các cuộc tấn công vào xe bọc thép khó có thể xảy ra trong 24 giờ tới. Các nhóm bộ binh Ukraine vẫn hoạt động, nhưng đây là một hiện tượng khá bình thường.

Đồng thời, việc Ukraine giảm cường độ pháo kích vào các vị trí tiền tiêu so với những tuần gần đây. Có lẽ, trong bối cảnh thiếu thành công trong khu vực Orekhov, Ukraine sẽ cố gắng tấn công vào một nơi nào đó theo hướng khác để chuyển trọng tâm khỏi những thất bại của họ.

Chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhov (Ảnh: Rybar).

Trên hướng Vremievsky, sau hơn một tháng chiến đấu, quân Nga rút khỏi Staromayorsky. Thực tế ngôi làng không còn gì, nó đã bị san bằng và do không có bất kỳ công sự phòng thủ nào, nên Nga rút về vùng ngoại ô phía bắc và tây bắc. Để chiếm được ngôi làng Staromayorsky, Ukraine đã mất ít nhất vài trăm binh sĩ.

Cũng trong ngày hôm qua, các đội hình của Ukraine đã cố gắng tấn công Harvest một lần nữa, nhưng không thành công.

Tuy nhiên, sau khi Nga bỏ làng Staromayorsky, có lẽ quân Ukraine sẽ tập trung toàn lực vào Urozhayne để san bằng chiến tuyến. Trong những ngày tới sau khi tập hợp lại, có thể Ukraine sẽ nối lại cuộc tấn công trong khu vực này, cũng như gần Novodonetsk.

Việc chiếm được Urozhayne là cần thiết để Ukraine tiếp tục di chuyển đến tuyến Staromlynovka-Priyutnoye, họ ưu tiên chiếm các điểm cao liền kề giữa các khu định cư để tiếp tục tấn công xuống phía nam.

Chiến sự Ukraine tại khu vực Vremievsky (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Belgorod, Ukraine một lần nữa hoạt động tích cực hơn gần biên giới với vùng Belgorod. Theo thống đốc khu vực, số vụ tấn công đã tăng lên so với những ngày trước với sự tham gia của lữ đoàn đặc biệt số 1 của Quân đoàn 9 và một số đơn vị khác.

Dọc theo chiến tuyến, hoạt động của các nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine bao gồm đặc nhiệm và lính đánh thuê nước ngoài được ghi nhận.

Vào tháng 5, sau khi Nga kiểm soát Bakhmut, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công ở khu vực biên giới. Rất có thể lần này họ cũng sẽ cố gắng làm điều tương tự. Ngoài ra, việc sơ tán bắt buộc đối với các công dân Nga tại Belgorod gần như đã hoàn tất.