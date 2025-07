Chiến sự Ukraine 8/7: Vì sao Nga tấn công các điểm tuyển quân của Kiev?

Cùng với việc đẩy mạnh tấn công trên mặt trận, các hoạt động tấn công của Nga cũng được đẩy mạnh ở hậu tuyến của Ukraine (Ảnh: TASS).

Nhà phân tích quân sự Boris Rozhin đã giải thích mục tiêu của các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga vào các trung tâm tuyển quân Ukraine (TRC) và thông tin rằng, nhiều người dân Ukraine thậm chí vui mừng khi các TRC khu vực bị phá hủy.

Tờ Vzglyad dẫn lời ông Boris Rozhin đăng tải, đợt tấn công của Quân đội Nga đã phá vỡ chiến dịch động viên của Ukraine với mục tiêu tìm thêm người đưa ra tiền tuyến.

"Chúng tôi đang ngăn chặn đối phương thực hiện việc bắt lính cưỡng bức. Điều này gây tiếng vang trong xã hội Ukraine", ông Boris Rozhin giải thích.

Nhiều người dân Ukraine không muốn tham gia Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) kể cả khi được trả tiền. Tuy nhiên, các nhân viên TRC thực sự săn lùng đàn ông trên đường phố để đẩy họ ra tiền tuyến.

Mục tiêu tiếp theo của đợt tấn công là tác động đến thái độ của người Ukraine đối với Nga. "Họ hoan nghênh các cuộc tấn công chống lại những kẻ gây ra mối đe dọa cho họ. Điều này đang góp phần vào sự thay đổi tích cực trong quan điểm về Nga tại chính Ukraine", ông Boris Rozhin chỉ rõ.

Mục tiêu thứ ba của các cuộc tấn công là tạo ra gánh nặng cho Chính quyền Kiev. Theo nhà phân tích, Ukraine sẽ cố gắng phân tán các văn phòng đăng ký và nhập ngũ. Điều này yêu cầu phải cần có thêm nguồn lực và tài chính để thực hiện.

Theo thông tin mới nhất, Quân đội Nga vừa thực hiện đòn tấn công nhằm vào trụ sở TRC tại Kharkov khiến 35 nhân viên công vụ tại đây thiệt mạng.

"Các máy bay không người lái Geran của chúng tôi đã tấn công vào trụ sở TRC Kharkov, cuộc tấn công nhằm thẳng vào trụ sở. (...) Theo Shot, có tới 35 binh sĩ Ukraine, bao gồm cả sĩ quan đã bị tiêu diệt", tờ Lenta của Nga đăng tải

Trước đó, AFU đã báo cáo về hoạt động tấn công của Nga nhằm vào các TRC khu vực ở Kharkov và thành phố Zaporizhia, gây nhiều thương vong cho nhân viên công vụ tại đây.

Liên quan tới hoạt động tấn công các trung tâm TRC của Nga, Trung tâm tuyển quân vùng Vinnytsia đã đình chỉ hoạt động tại địa điểm chính “do tình hình căng thẳng trong nước”.

Theo Strana.ua, tuyên bố của TRC vùng Vinnytsia lưu ý rằng việc đình chỉ công việc cũng liên quan đến nỗ lực đảm bảo an toàn và sức khỏe cho công dân Ukraine. Hoạt động này sẽ được nối lại tại địa điểm khác.

Trang tin Strana.ua nhấn mạnh rằng, quyết định này thực tế có thể liên quan đến tần suất gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV tự sát Nga nhằm vào các TRC của Ukraine. Trước đó, nhiều người dân Ukraine đã bắt đầu chia sẻ với cho phía Nga tọa độ của TRC để thực hiện đòn tấn công chính xác cao.

Khu phức hợp lọc dầu của Nga tại vùng Krasnodar (Ảnh: Kyiv Independent).

Nga đẩy mạnh tấn công và kiểm soát khu định cư đầu tiên ở tỉnh Dnepropetrovsk

Chia sẻ trên trang Telegram cá nhân, phóng viên chiến trường Nga, Alexander Kots thông tin, các đơn vị chiến đấu thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm đã đột kích và kiểm soát khu định cư Dachnoye, đây là khu định cư đầu tiên tại tỉnh Dnipropetrovsk đổi chủ về phía Nga.

"Các đơn vị của Nhóm tác chiến Trung tâm đã đẩy lui đối phương khỏi khu định cư Dachnoye ở vùng Dnipropetrovsk. Đây là khu định cư đầu tiên ở vùng Dnipropetrovsk được quân đội Nga kiểm soát”, phóng viên Alexander Kots chia sẻ.

Khu định cư Dachnoye nằm trên bờ sông Volchya, ngay trên biên giới vùng Donetsk. Cùng ngày, Nhóm tác chiến phía Bắc cũng đã giành quyền kiểm soát làng Bessalovka ở vùng Sumy. Chiến thắng này giúp mở rộng thêm vành đai phòng thủ xung quanh làng Tetkino.

* Theo hãng thông tấn TASS của Nga, các đơn vị xung kích của Nga đã kiểm soát được thành phố chiến lược Krasnoarmeysk ở vùng Donetsk.

"Khu vực Krasnoarmeysk là một khu vực rất quan trọng, đối với cả chúng tôi và đối phương. (...) Krasnoarmeysk (...) là một trung tâm công nghiệp của Donbass, nơi các tuyến đường liên lạc đi qua hầu như toàn bộ lãnh thổ Ukraine ", sĩ quan quân sự nghỉ hưu Andrei Marochko cho biết.

Ông Andrei Marochko nói thêm rằng việc kiểm soát được thành phố là một thành công lớn đối với quân đội Nga và là một đòn giáng vào lực lượng của Ukraine.

Trước đó, người đứng đầu DPR Denis Pushilin cho biết quân đội Nga vẫn tiếp tục tấn công theo hướng Krasnoarmeysk và đang bao vây lực lượng AFU trong khu vực một cách có hệ thống.

* Trong ngày 7/7, Lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi các cuộc phản công của AFU tại khu vực làng Yunakovka ở tỉnh Sumy.

Kênh Telegram "Go and See" thông báo: “Đối phương đã tấn công vào khu vực Yunakovka và các khu vực lân cận của mặt trận”. Các cuộc phản công của AFU đã thất bại. Không có thông tin chi tiết nào về các đơn vị tiến công hoặc lực lượng tham gia.

Trước đó, chuyên gia phân tích Roman Pogorely thuộc kênh DeepState của Ukraine đã chỉ trích Bộ Tổng tư lệnh AFU vì những thất bại trong việc bảo vệ khu vực Sumy. Chính quyền ở khu vực Sumy và Kharkov chỉ bắt đầu xây dựng các tuyến phòng thủ sau cuộc tấn công của quân đội Nga.

Ukraine đang chuẩn bị cho đợt phản công mới?

Ukraine đang tập trung lực lượng chuẩn bị cho đợt phản công mới? (Ảnh: Kyiv Independent).

AFU đang chuẩn bị cho một cuộc phản công và đang yêu cầu Đức cung cấp khoảng 30 xe rà phá bom mìn WiSENT, đó là thông tin được phóng viên quân sự Yevgeny Poddubny chia sẻ trên trang telegram cá nhân.

“Lực lượng vũ trang Ukraine đã tích cực sử dụng những thiết bị như vậy trong cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào khu vực Kursk và trong các nỗ lực tiến vào khu vực Belgorod”, phóng viên Poddubny lưu ý. Ông cũng nhấn mạnh rằng những thiết bị như vậy thường được chuẩn bị trước các hoạt động tấn công.

Trước đó, chuyên gia quân sự Andriy Marochko đánh giá, AFU đã ngừng cố gắng phản công quy mô lớn do quân đội Nga đang tiến công mạnh trên khắp mặt trận. AFU hiện chỉ có đủ nguồn lực tập trung vào việc duy trì các tuyến phòng thủ và cố gắng ngăn cản đà tiến công của phía Nga.

Ukraine tấn công vào các cơ sở lọc dầu quan trọng của Nga tại Krasnodar

Một binh sĩ Ukraine chiến đấu tại vùng Kupiansk (Ảnh: Reuters).

Một nguồn tin trong cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) thông tin với tờ Kyiv Independent rằng UAV tầm xa của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar của Nga trong ngày 7/7 và đánh trúng một trong những xưởng công nghệ của cơ sở này.

Cơ sở công nghiệp trên nằm cách biên giới Ukraine khoảng 500km và là một trong những nhà máy lớn nhất ở miền nam nước Nga , sản xuất hơn 6 triệu tấn nhiên liệu mỗi năm.

Nhà máy này tham gia vào việc tiếp nhận, lưu trữ và xử lý hydrocarbon và phân phối các sản phẩm tinh chế qua đường bộ và đường sắt. Nhà máy lọc dầu là một phần của tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga và đóng vai trò trực tiếp trong việc hỗ trợ cung cấp năng lượng cho các đơn vị Nga tác chiến ngoài mặt trận.

Cuộc tấn công đánh dấu làn sóng tấn công mới của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga vốn đã tạm dừng kể từ tháng 3. Trước đó, vào ngày 1/7, UAV của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratovorgsintez ở vùng Saratov của Nga.

Kiev đã nhắm mục tiêu vào hàng chục nhà máy lọc dầu, kho chứa dầu và các địa điểm công nghiệp quân sự kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xung đột từ năm 2022. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào mùa đông đã buộc ít nhất bốn nhà máy lọc dầu của Nga phải tạm thời đóng cửa.

* Theo nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu AFU, trong đêm ngày 7/7, các đơn vị thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái của AFU, phối hợp với các đơn vị chuyên môn đã tấn công Nhà máy Hóa chất Krasnozavodsk JSC ở Khu vực Moscow của Nga.

Doanh nghiệp này sản xuất pháo hoa và đạn dược, đặc biệt là đầu đạn nhiệt áp cho UAV Shahed. Vụ tấn công đã gây ra một loạt vụ nổ ở gần thành phố Krasnozavodsk và có ghi nhận hoạt động cứu hỏa trong khu vực.

* Cũng theo nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu AFU, trong ngày 7/7, Quân đội Nga đã thiệt hại khoảng 1.027.540 quân tại Ukraine kể từ khi bắt đầu xung đột toàn diện từ năm 2022. Con số này bao gồm 1.100 thương vong của Quân đội Nga chỉ tính riêng trong ngày 7/7.

Phía Nga cũng mất 10.995 xe tăng, 22.963 xe chiến đấu bọc thép, 54.370 xe cộ và thùng nhiên liệu, 29.993 hệ thống pháo, 1.432 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.192 hệ thống phòng không, 421 máy bay, 340 trực thăng, 44.058 máy bay không người lái, 28 tàu và thuyền, và một tàu ngầm.