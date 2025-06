Ukraine nêu lý do giữ bí mật số tù binh trao đổi với Nga

Tù binh Ukraine được trả tự do theo thỏa thuận trao đổi với Nga (Ảnh: AFP).

“Đàm phán diễn ra trong nhiều ngày với điều kiện vô cùng khó khăn. Chúng tôi phải đối mặt với chiến dịch thông tin cường độ cao của đối phương, bao gồm lan truyền tin giả và gây áp lực lên gia đình các quân nhân bị bắt”, ông Andrii Yusov, đại diện Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho biết ngày 10/6.

Quan chức Ukraine nói thêm: "Chúng tôi không công bố con số vào thời điểm này, và điều đó rất quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh: cho đến khi quá trình trao đổi hoàn tất, việc không bình luận về số liệu cụ thể là điều tối quan trọng".

Ông cũng kêu gọi các chuyên gia, kênh Telegram ẩn danh và các phương tiện truyền thông không lan truyền thông tin chưa được xác minh liên quan đến trao đổi tù binh.

“Nếu bạn thực sự hành động vì lợi ích của Ukraine và quan tâm đến các quân nhân của chúng ta, xin đừng phát tán dữ liệu chưa được kiểm chứng hay bình luận về số lượng tù binh cho đến khi tất cả các giai đoạn trao đổi kết thúc. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình”, ông nhấn mạnh.

Ngày 10/6, Ukraine và Nga đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh mới. Ukraine đã đưa được về nước nhiều binh sĩ bị thương nặng và mắc bệnh hiểm nghèo, theo nội dung đã được thống nhất trong cuộc đàm phán ngày 2/6 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Những người được trả tự do bao gồm binh sĩ thuộc các lực lượng: Hải quân, Lục quân, Phòng vệ lãnh thổ, Đổ bộ đường không, Biên phòng, Vệ binh Quốc gia, Cơ quan An ninh và Dịch vụ Vận tải Đặc biệt Nhà nước.

Trong số đó có những người từng bảo vệ Mariupol, nhiều người bị giam giữ hơn 3 năm. Ngoài các binh sĩ cấp thấp và hạ sĩ quan, một số sĩ quan cũng đã được trả tự do.

Tất cả những người được trao trả đều bị thương nặng hoặc mắc bệnh nghiêm trọng như mất chi, thị lực suy giảm, nhiễm trùng, vết thương do mảnh đạn, bệnh mãn tính. Một số người được chẩn đoán mắc viêm gan và lao.

Trụ sở Điều phối Xử lý Tù binh của Ukraine cho biết, vì đây là đợt trao đổi tù binh thứ 66 và vẫn đang diễn ra nên vì lý do an ninh, số lượng chính xác người được trả tự do sẽ chỉ được công bố sau khi toàn bộ quá trình kết thúc.

Ngoài trao đổi tù binh, Nga tuyên bố sẽ trao trả thi thể của hơn 6.000 binh sĩ Ukraine như một cử chỉ nhân đạo.

Moscow nói rằng đã cố gắng chuyển giao hơn 1.200 thi thể cho phía Ukraine vào ngày 7/6, nhưng phía Ukraine không có mặt tại điểm trao trả. Giải thích về điều này, giới chức Ukraine cho hay đây do hai bên chưa thống nhất ngày chuyển giao.