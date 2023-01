Ukraine kêu gọi nhanh chóng thực thi công thức hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Thế giới không được chần chừ ngay cả bây giờ và sau này. Thế giới cần quyết tâm và hành động nhanh chóng", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm 18/1.

Ông Zelensky cho rằng thế giới đã do dự vào năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Thế giới cũng do dự vào năm 2022 khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong bối cảnh đó, ông Zelensky kêu gọi thế giới nhanh chóng thực hiện công thức hòa bình gồm 10 điểm do Ukraine đưa ra.

"Ukraine đề xuất cho thế giới một công thức hòa bình. 10 bước mà thế giới phải thực hiện nhanh hơn Nga thực hiện các động thái mới. Sự huy động của thế giới phải nhanh hơn sự huy động quân sự tiếp theo của Nga. Việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không phải nhanh hơn các cuộc tấn công tên lửa tiếp theo của Nga. Việc cung cấp xe tăng của phương Tây phải nhanh hơn một cuộc xâm chiếm khác của xe tăng Nga. Việc khôi phục an ninh và hòa bình ở Ukraine phải nhanh hơn cuộc tấn công của Nga vào nền hòa bình và an ninh ở các quốc gia khác", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine lưu ý rằng lịch sử đang lặp lại: ban đầu, thế giới không nhận thấy hoặc đánh giá thấp một mối đe dọa, sau đó thế giới đoàn kết để chống lại mối đe dọa đó, và cuối cùng thế giới giành chiến thắng. Theo ông Zelensky, lần này thế giới sẽ vượt qua mối đe dọa do Nga gây ra.

"Thế giới sẽ vượt qua một lần nữa. Thời gian còn nhiều để khiến điều đó diễn ra nhanh hơn", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tại hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 11/2022, Tổng thống Zelensky đã nêu công thức hòa bình gồm 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Các đề xuất bao gồm đảm bảo an ninh hạt nhân, phóng xạ; an ninh lương thực, năng lượng; thả toàn bộ tù binh; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và trật tự thế giới; Nga phải rút quân và ngừng các hành động thù địch, tránh leo thang căng thẳng và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleh Nikolenko ngày 18/1 khẳng định, Ukraine đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với "công thức hòa bình" của Tổng thống Zelensky.

"Việc thực hiện công thức này sẽ giúp khôi phục hòa bình ở Ukraine và tạo ra các cơ chế ngăn chặn sự xâm chiếm của Nga trong tương lai. Cho dù Điện Kremlin có thích hay không, Nga sẽ phải tuân thủ công thức hòa bình", ông Nikolenko tuyên bố.

Tại cuộc họp báo hôm 18/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, Tổng thống Ukraine đã đưa ra những đề xuất phi thực tế và vô lý về việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga sẵn sàng xem xét các đề xuất nghiêm túc từ phương Tây về các cuộc đàm phán liên quan tới Ukraine, nhưng cho đến nay Moscow vẫn chưa nhận được đề xuất nào.