Ukraine dự đoán thời điểm Nga kết thúc chiến dịch quân sự

Xe tăng của lực lượng thân Nga khai hỏa ở Ukraine (Ảnh: AFP).

"Lãnh đạo Điện Kremlin có thể sẽ tìm cách đóng băng cuộc chiến trong một khoảng thời gian để thuyết phục phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng sau đó sẽ tiếp tục xung đột. Các nguồn lực kinh tế của Nga sẽ cho phép nước này tiếp tục cuộc chiến với tốc độ như hiện tại trong một năm nữa", Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine nhận định trên Telegram hôm 10/6.

"Ukraine chỉ có một khẩu pháo, so với 10-15 khẩu pháo của Nga. Vì vậy, mọi thứ bây giờ phụ thuộc vào loại vũ khí mà các đối tác phương Tây cung cấp cho chúng tôi", Vadym Skibitsky, một thành viên của cơ quan tình báo Ukraine, cho biết.

Trước đó, Tổng cục Tình báo Ukraine đầu tháng 5 nhận định, chiến dịch quân sự của Nga sẽ kết thúc vào tháng 9/2022. Trong cuộc họp báo hồi tháng 4, khi được hỏi về nhận định của các quan chức phương Tây rằng liệu cuộc xung đột tại Ukraine có thể kéo dài đến cuối năm 2023 hay không, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết khả năng này có thể xảy ra.

Các quan chức Mỹ và châu Âu ngày càng đánh giá rõ rằng, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ không kết thúc trong ngắn hạn. Hai quan chức châu Âu cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói với các đồng minh châu Âu rằng, Mỹ tin cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài đến cuối năm 2022.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hồi tháng 4 dự đoán cuộc xung đột ở Ukraine có thể sẽ "kéo dài", và sẽ còn diễn ra "trong nhiều tháng hoặc thậm chí lâu hơn". Một số thành viên Quốc hội Mỹ và các phụ tá thậm chí so sánh so sánh cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay với chiến tranh Triều Tiên kéo dài 3 năm.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra khốc liệt ở chiến trường Donbass, miền Đông Ukraine. Kiev thừa nhận Moscow chiếm ưu thế hơn do áp đảo về binh sĩ và hỏa lực, trong khi Ukraine phụ thuộc vào nguồn cung khí tài từ phương Tây.

Theo ông Skibitsky, Ukraine tin rằng Nga cũng đang cạn kiệt các loại vũ khí hiện đại.

"Chúng tôi nhận thấy rằng Nga đang thực hiện ít cuộc tấn công bằng tên lửa hơn và họ đã sử dụng tên lửa Kh-22. Chúng là những tên lửa cũ của Liên Xô trong thập niên 1970. Điều này cho thấy Nga đang thiếu tên lửa chính xác cao", ông Skibitsky nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm 4/6 nói rằng, rất khó để dự đoán khi nào chiến sự Nga - Ukraine sẽ kết thúc, nhưng ông cho rằng nó có thể chấm dứt vào cuối năm nay.

Ông Reznikov cũng cho biết, mặc dù Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga ở một số mặt trận, nhưng lực lượng phòng vệ của Ukraine vẫn "cần vũ khí hạng nặng, đặc biệt các pháo phóng loạt tầm xa cũng như các hệ thống pháo khác, xe tăng, các vũ khí chống hạm, thiết bị không người lái, tên lửa và hệ thống phòng không".

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm 3/6 cho biết, nước này đã bắt đầu triển khai giai đoạn tái thiết đầu tiên. Ở giai đoạn này, Ukraine sẽ đánh giá những thiệt hại do xung đột gây ra, chuẩn bị cho các dự án tái thiết, sửa chữa những cơ sở hạ tầng quan trọng.