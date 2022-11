Ukraine đối mặt kịch bản tồi tệ nhất sau loạt tập kích của Nga

Các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV tự sát của Nga khiến một nửa hạ tầng năng lượng của Ukraine hư hại (Ảnh: Getty).

Tình hình ở thủ đô Kiev và các thành phố lớn khác của Ukraine ngày càng tồi tệ hơn sau các cuộc tập kích tên lửa diện rộng của Nga những tuần gần đây. Công ty điện quốc gia Ukraine Ukrenergo cho biết, khoảng 40% dân số nước này đang phải đối mặt với tình cảnh khó khăn do ít nhất 15 trung tâm năng lượng lớn trên khắp Ukraine bị phá hủy sau các cuộc tập kích.

Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho hay, khoảng 20 triệu người dân chịu cảnh mất điện do một nửa hạ tầng năng lượng Ukraine bị vô hiệu hóa.

"Kịch bản tồi tệ nhất. Thực sự tôi không muốn nói điều này, nhưng chúng tôi buộc phải chuẩn bị cho việc chúng tôi không có điện, không có nước, không có khí sưởi ấm, không dịch vụ, không liên lạc", Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko chia sẻ với AP hôm 18/11.

Người dân Ukraine có thể phải đối mặt với cảnh mất điện ít nhất đến cuối tháng 3 kể cả khi ngành điện của nước này đang nỗ lực khôi phục hệ thống truyền tải điện. Sergey Kovalenko, giám đốc công ty điện tư nhân YASNO, cho biết: "Tôi muốn mọi người hiểu rằng: Người dân Ukraine nhiều khả năng sẽ phải sống chung với cảnh không có điện ít nhất đến cuối tháng 3. Nếu không có thêm bất cứ cuộc tấn công nào khác nhằm vào lưới điện, tình trạng cắt điện luân phiên sẽ xảy ra ở bất cứ đâu ở Ukraine, nhưng thời gian cắt điện sẽ ngắn lại".

Ông Kovalenko khuyến cáo người dân chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi kịch bản, bao gồm việc cắt điện kéo dài. "Tích trữ quần áo ấm, chăn, xem xét các phương án để ứng phó mất điện kéo dài. Chuẩn bị ngay lúc này là tốt nhất", ông Kovalenko nói.

Nhiệt độ ở một số khu vực của Ukraine đã giảm thấp, trong đó có thủ đô Kiev. Để đối phó với tình trạng thiếu hụt năng lượng, chính phủ Ukraine từ nhiều tuần này đã khuyến cáo người dân chỉ sử dụng điện cho các mục đích cần thiết nhằm tiết kiệm điện cho mùa đông khắc nghiệt. Ngoài ra, chính phủ cũng bắt đầu sơ tán người dân tại một số khu vực đến nơi an toàn hơn.

"Do tình hình khó khăn và do các vấn đề về hạ tầng, các bạn có thể sơ tán đến những vùng an toàn hơn của đất nước để vượt qua mùa đông", Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm 21/11 cho biết trên Telegram.

Kể từ đầu tháng 10, Nga liên tục tiến hành các cuộc tập kích tên lửa diện rộng vào các hạ tầng trọng yếu của Ukraine như lưới điện quốc gia. Chiến thuật này của Moscow được cho là nhằm gây thách thức cho Ukraine trước thềm mùa đông, từ đó cản đà tiến công của Kiev. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, các cuộc tập kích này là hệ quả của việc Kiev từ chối hòa đàm chấm dứt xung đột.