Lý do Ukraine để lọt lưới toàn bộ tên lửa "sát thủ diệt hạm" của Nga

Chiến hạm Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Nga đã gia tăng việc sử dụng tên lửa Zircon trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Chỉ riêng trong đợt không kích đêm 1/6 và rạng sáng 2/6, Nga đã phóng 8 tên lửa loại này trong một đòn tấn công duy nhất, nhưng lực lượng phòng không Ukraine không thể đánh chặn quả nào.

Điều đó là do không phải mọi hệ thống phòng không đều có khả năng đối phó với loại mục tiêu trên không này và Kiev đang thiếu nghiêm trọng tên lửa cho tổ hợp Patriot để đối phó với mối đe dọa, theo ông Anton Zemlianyi, nhà phân tích thuộc Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine (UCSC).

"Sát thủ diệt hạm" 3M22 Zircon là tên lửa siêu vượt âm do Nga phát triển. Nga đã nhiều lần sử dụng loại tên lửa này để tấn công các thành phố của Ukraine, dù số lượng trong mỗi đợt tập kích trước đây thường khá hạn chế. Zircon đang trở thành một công cụ bổ sung giúp tăng hiệu quả cho các đòn không kích quy mô lớn của Nga.

Mặc dù ban đầu được thiết kế để tiêu diệt các tàu mặt nước được trang bị hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện đại, Nga đang sử dụng loại tên lửa này theo cách không thông thường, nhằm tấn công các mục tiêu trên bộ tại Ukraine.

Do đây là loại vũ khí tương đối mới trong biên chế quân đội Nga, các đặc tính kỹ chiến thuật chính xác vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo các nguồn tin mở và những tuyên bố đã được công khai, Zircon có tầm bắn 600-1.000km, có thể lên tới 1.500km, với độ cao hành trình là 30-40 km. Tốc độ của tên lửa vào khoảng Mach 5,5 ở giai đoạn hành trình và có thể đạt Mach 7,5 ở giai đoạn cuối. Nó mang đầu đạn 300-400kg và chiều dài 8-10m.

Theo các dữ liệu hiện có, Zircon là tên lửa 2 tầng. Tầng đầu sử dụng nhiên liệu rắn, trong khi tầng hai được trang bị động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet). Dữ liệu dẫn bắn được cung cấp bởi vệ tinh hoặc máy bay trinh sát.

Trước đây, các vụ phóng Zircon được ghi nhận từ bán đảo Crimea vào các tỉnh Kiev, Kharkov và Vinnytsia. Hiện nay, Nga cũng triển khai chúng từ các trận địa phóng tại tỉnh Kursk.

Theo ông Anton Zemlianyi, Nga đã điều chỉnh loại tên lửa chống hạm này để có thể sử dụng trên các tổ hợp phóng cơ động Bastion, vốn trước đây được dùng để phóng tên lửa Onyx.

Khác với tên lửa Kinzhal, Zircon được đánh giá là vũ khí siêu vượt âm thực sự với tốc độ cực cao, cho phép nó tiếp cận không phận mục tiêu trong thời gian rất ngắn.

Tùy thuộc vào vị trí trận địa phóng tại tỉnh Kursk, thời gian bay tới mục tiêu ở Ukraine chỉ khoảng 3-6 phút. Điều này khiến lực lượng phòng không Ukraine có rất ít thời gian để phản ứng một cách hiệu quả.

Do được thiết kế để hạ các mục tiêu di động trên biển, sai số của Zircon được cho là rất nhỏ. Vì vậy, nó có thể chính xác hơn nhiều loại tên lửa khác trong kho vũ khí của Nga.

Phòng không Ukraine từng tuyên bố bắn hạ thành công loại tên lửa này, đặc biệt trong các cuộc tấn công nhằm vào Kiev trước đó. Để đánh chặn Zircon hiệu quả, các tổ hợp Patriot của Mỹ cùng tên lửa đánh chặn phải được triển khai đúng vị trí và đúng thời điểm.

Tuy nhiên, trong cuộc tấn công rạng sáng ngày 2/6, không một quả Zircon nào trong số 8 tên lửa được Nga phóng ra bị bắn hạ.

Theo ông Zemlianyi, nguyên nhân là tình trạng thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn đạn đạo PAC-3 dành cho hệ thống Patriot, do các đối tác chưa thể cung cấp kịp thời. Ông cho rằng vì thiếu đạn cho Patriot, hiện nay một tỷ lệ đáng kể tên lửa Nga, bao gồm toàn bộ số Zircon được phóng trong đợt tập kích vừa qua, đã xuyên thủng lưới phòng không và đánh trúng mục tiêu.

Theo Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), tốc độ sản xuất Zircon của Nga đã được duy trì ổn định. Hiện Nga sản xuất khoảng 10 tên lửa Zircon mỗi tháng. Trong vài năm qua, nước này được cho là đã tích lũy hơn 200 tên lửa loại này.

Chuyên gia Ukraine nhận định Nga không sử dụng Zircon ồ ạt như tên lửa hành trình Kh-101 hay Kalibr. Thay vào đó, Moscow dùng chúng để đa dạng hóa kho vũ khí và gia tăng áp lực đối với hệ thống phòng không Ukraine.