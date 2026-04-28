UAE tuyên bố rút khỏi OPEC

UAE rút khỏi OPEC (Ảnh: Bloomberg).

CNBC đưa tin, UAE ngày 28/4 thông báo sẽ rút khỏi OPEC sau hơn năm thập niên gắn bó.

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5 và cho phép nước này có được "sự linh hoạt lớn hơn để ứng phó với các biến động của thị trường". UAE cũng sẽ rời khỏi liên minh OPEC+ rộng lớn hơn.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh OPEC đang chuẩn bị họp tại Vienna vào ngày 29/4.

"Quyết định được đưa ra sau một cuộc rà soát toàn diện về chính sách sản lượng của UAE cũng như năng lực hiện tại và tương lai của chúng tôi, dựa trên lợi ích quốc gia và cam kết của chúng tôi trong việc đóng góp hiệu quả nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của thị trường", hãng thông tấn nhà nước UAE WAM cho biết.

WAM bình luận thêm: "Trong khi những biến động ngắn hạn, bao gồm các sự cố gián đoạn tại Vùng Vịnh và eo biển Hormuz, tiếp tục ảnh hưởng đến động lực cung ứng, thì các xu hướng cơ bản cho thấy nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn”.

WAM cho biết quyết định này "phản ánh một sự tiến hóa mang tính định hướng chính sách trong cách tiếp cận của UAE, tăng cường tính linh hoạt để ứng phó với các động lực thị trường trong khi vẫn tiếp tục đóng góp vào sự ổn định một cách có tính toán và trách nhiệm".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh UAE đang nỗ lực đa dạng hóa mạnh mẽ, nơi nền kinh tế phi dầu mỏ hiện chiếm khoảng 75% GDP.

Tuy nhiên, quốc gia này đã nêu rõ mong muốn tăng sản lượng từ 3,4 triệu thùng/ngày lên 5 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

"Chúng tôi tái khẳng định sự trân trọng đối với những nỗ lực của cả OPEC và liên minh OPEC+ và chúc họ thành công", tuyên bố cho hay.

Tuyên bố nói: "Trong thời gian tham gia tổ chức, chúng tôi đã có những đóng góp đáng kể và thậm chí là những hy sinh lớn hơn vì lợi ích chung. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng tôi phải tập trung nỗ lực vào những gì lợi ích quốc gia đòi hỏi và cam kết của chúng tôi với các nhà đầu tư, khách hàng, đối tác cũng như thị trường năng lượng toàn cầu. Đây là những gì chúng tôi sẽ tập trung vào trong thời gian tới”.

Xung đột Iran đã xóa sổ 7,88 triệu thùng/ngày trong sản lượng của OPEC vào tháng 3, dẫn đến sự sụp đổ nguồn cung lớn nhất đối với nhóm các nhà sản xuất này trong những thập niên gần đây. Sản lượng của OPEC đã giảm 27%, xuống còn 20,79 triệu thùng/ngày vào tháng 3.

Cú sốc cung ứng này đã vượt qua mức cắt giảm 6,28 triệu thùng/ngày được ghi nhận vào tháng 5/2020 của OPEC, sau khi đại dịch Covid-19 giáng đòn mạnh vào nhu cầu dầu toàn cầu. Nó cũng vượt xa mức sụt giảm sản lượng từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970 và cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.

UAE là một thành viên sáng lập của OPEC. UAE đã gia nhập nhóm các nước xuất khẩu này vào năm 1967. UAE, cùng liên minh với các nhà sản xuất chủ chốt khác tại Vùng Vịnh là Ả rập Xê út và Kuwait, là một tác nhân quan trọng trong việc cung ứng dầu mỏ từ Trung Đông, khu vực chiếm 30% sản lượng của thế giới.

Năm 2019, Qatar rời khỏi OPEC với lý do vị thế là một nhà sản xuất khí đốt hàng đầu khiến tư cách thành viên của họ trong nhóm không còn phù hợp. Hai quốc gia Vùng Vịnh khác là Bahrain và Oman vẫn nằm ngoài OPEC nhưng có sự phối hợp với các nỗ lực quản lý nguồn cung của nhóm này.