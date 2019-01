Tư lệnh Mỹ: Trung Quốc phải tuân thủ quy tắc quốc tế trên biển

Đô đốc John Richardson (Ảnh: AFP)

Theo Reuters, phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản hôm nay 18/1, Tư lệnh hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson, kêu gọi các đối tác Trung Quốc tuân thủ các quy tắc quốc tế trong các vụ đụng độ trên biển nhằm đảm bảo an toàn.

Tháng 9/2018, hai tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc từng xảy ra chạm trán trên Biển Đông khi tàu khu trục Mỹ USS Decatur di chuyển trong phạm vi 12 hải lý gần hai đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhằm thực hiện chiến dịch tuần tra đảm bảo tự do hàng hải. Trong vụ chạm trán này, tàu khu trục Trung Quốc đã áp sát tàu USS Decatur ở khoảng cách chỉ 40m, buộc tàu chiến Mỹ phải chuyển hướng để tránh va chạm.

Đô đốc Richardson đang có chuyến thăm tới Tokyo và dự kiến sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản Yutaka Murakawa để thảo luận về việc tăng cường hợp tác hàng hải giữa các nước đồng minh.

Trước khi tới Nhật Bản, Đô đốc Richardson đã có chuyến thăm tới Trung Quốc từ ngày 13-16/1. Theo Stripes, chuyến thăm nhằm mục đích nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "tương tác chuyên nghiệp trên biển" trong bối cảnh căng thẳng giữa các nước trên biển ngày càng tăng.

Tại Trung Quốc, Tư lệnh Hải quân Mỹ đã có cuộc gặp với Phó Đô đốc Shen Jinlong, Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

"Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch thường kỳ và hợp pháp trên toàn thế giới nhằm bảo vệ quyền lợi, tự do đi lại và sử dụng hợp pháp vùng trời và vùng biển cho tất cả các bên. Thực tế này sẽ không thay đổi. Bối cảnh hàng hải an toàn và có trật tự sẽ nâng cao sự thịnh vượng của tất cả các bên", Đô đốc Richardson cho biết trong thông báo do Hải quân Mỹ công bố ngày 17/1.

Trong cuộc gặp với Đô đốc Richardson tại Bắc Kinh ngày 15/1, tướng Li Zuocheng, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, đã đưa ra cảnh báo đối với các lực lượng nước ngoài có ý định hỗ trợ Đài Loan. Ông Li tuyên bố quân đội Trung Quốc sẽ "trả bất kỳ giá nào" để đảm bảo chủ quyền của Trung Quốc.

Trong khi đó, tại Nhật Bản hôm nay, Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson nói rằng việc đưa một tàu sân bay Mỹ đi qua eo biển Đài Loan vẫn đang là phương án được Hải quân Mỹ cân nhắc. Động thái này của Mỹ có thể sẽ khiến Trung Quốc "nóng mặt" do Bắc Kinh luôn yêu cầu Washington phải tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc" trong vấn đề Đài Loan.

Mỹ - Nhật tập trận "nắn gân" Trung Quốc

Tàu tấn công đổ bộ USS Wasp và tàu vận tải đổ bộ USS Green Bay trên biển Hoa Đông ngày 12/1. (Ảnh: US Navy)

Trong 2 ngày 12-13/1, các tàu thuộc Nhóm Tác chiến Đổ bộ Wasp gồm tàu USS Ashland và USS Green Bay, cùng tàu vận tải đổ bộ JS Kunisaki của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã cùng triển khai tập trận trên biển Hoa Đông nhằm kiểm tra khả năng tương tác cũng như phối hợp tác chiến cùng nhau.

Biển Hoa Đông là nơi có quần đảo Senkaku - khu vực tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc từ nhiều năm nay. Trung Quốc gọi quần đảo này là Điếu Ngư.

"Năng lực của chúng tôi khi làm việc và huấn luyện chung với các đối tác Nhật Bản là yếu tố chủ chốt bảo đảm bảo an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương", Đô đốc Mỹ Jim McGovern cho biết.

Cuộc tập trận của các tàu Mỹ và Nhật Bản diễn ra sau khi quân đội Trung Quốc triển khai các tên lửa chống hạm tầm trung DF-26 tới khu vực cao nguyên và sa mạc với tầm bắn có thể bao trùm Biển Đông. Trước đó, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS McCampbell của Hải quân Mỹ ngày 7/1 đã tiến hành tuần tra tự do hàng hải gần Hoàng Sa, quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Thành Đạt

Tổng hợp