Trung Quốc tìm cách khôi phục chuỗi cung ứng sau 3 năm đóng cửa do dịch

Công nhân trong một nhà máy ở Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sau 3 năm, ông Chen Yuan, chủ một doanh nghiệp xuất khẩu máy tính và phụ kiện điện thoại Trung Quốc, đã đến Dubai. Ông mô tả cuộc gặp với một số khách hàng lâu năm tại đây như một "cuộc hội ngộ của những người bạn cũ".

"Ba năm họ không đến Trung Quốc, chúng tôi cũng không đi đâu cả. Một trong các vị khách vui mừng nói với tôi lâu lắm mới gặp một đối tác từ Trung Quốc", ông Chen chia sẻ.

Ông Chen là một thành viên trong đoàn gồm hàng chục đại diện chính quyền địa phương và doanh nghiệp của Ninh Ba, Chiết Giang (Trung Quốc) tham gia chuyến công tác đến Dubai hôm 6/12.

Cùng ngày nhóm của ông Chen đáp xuống Indonesia, ông Shen Wei, lãnh đạo một công ty dệt may ở Chiết Giang, cũng trở về sau chuyến công tác Nhật Bản do chính quyền địa phương tổ chức. Tại Nhật Bản, ông đã dự Hội chợ Thời trang châu Á, sự kiện tổ chức ở Tokyo với sự tham gia của hơn 90 đại diện công ty dệt may.

Trong vòng 2 tháng qua, chính quyền và doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tại các địa phương ở Trung Quốc ra sức khôi phục lại các mối quan hệ làm ăn phần nào bị ảnh hưởng sau 3 năm đại dịch. Chính phủ Trung Quốc gần đây đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19, mở cửa kinh tế sau thời gian dài bị gián đoạn.

"Đó là tín hiệu tích cực và cần thiết cho các nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu Trung Quốc. Chúng tôi dự đoán các hoạt động thương mại như vậy sẽ bùng nổ hơn vào đầu năm sau", Gao Zhendong, nhà đầu tư và cũng là cố vấn cho các doanh nghiệp Trung Quốc, nhận định.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, những ảnh hưởng do đóng cửa kinh tế thời gian dài chưa thể biến mất ngay lập tức, nhất là trong bối cảnh nhu cầu từ các nền kinh tế phát triển đang suy giảm. Chuỗi cung bị gián đoạn những năm qua đã thúc đẩy Mỹ và châu Âu tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế.

"Cần thời gian để bù đắp lại những thiệt hại, quá trình này sẽ không xảy ra chớp nhoáng. Nhu cầu từ châu Âu đang giảm, cuộc khủng hoảng năng lượng và xung đột ở Ukraine cũng ảnh hưởng đến chúng tôi", ông Chen nói.

Với ông Chen, mở rộng thị trường ở Trung Đông và Đông Nam Á là mục tiêu chính khi ông quyết định tham gia vào đoàn công tác do chính quyền thành phố Ninh Ba tổ chức đến Dubai và Jakarta.

Ông Shen cũng chia sẻ: "Các khách hàng nước ngoài hầu hết đều quan tâm đến sự ổn định chuỗi cung ứng, quan tâm liệu hàng có được giao đúng hạn. Khi tình hình sản xuất biến động (do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19), họ dần dần tìm kiếm các nguồn thay thế ở Đông Nam Á".