Trung Quốc lập mạng lưới kho vàng toàn cầu

Dự trữ vàng của Trung Quốc hiện đạt 76,08 triệu ounce (Ảnh: DPA).

Theo báo cáo của tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings công bố ngày 24/8, Trung Quốc đang xây dựng một mạng lưới kho dự trữ vàng trên phạm vi toàn cầu, đồng thời đẩy nhanh hoạt động thu mua tích trữ của ngân hàng trung ương.

S&P Global Ratings cho biết, đây là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy vai trò của đồng nhân dân tệ trong thương mại quốc tế.

Báo cáo cũng cho biết, sau khi Bắc Kinh tái phân loại vàng thành khoáng sản chiến lược vào năm 2025, các tập đoàn như doanh nghiệp chế tác vàng lớn nhất Trung Quốc Zijin và Tập đoàn khai thác vàng Sơn Đông (Shandong Gold Mining) dự kiến sẽ mở rộng quy mô "nhanh hơn hầu hết các đối thủ cùng ngành trên toàn cầu".

"Nếu giao dịch bằng nhân dân tệ, bạn sẽ luôn phải đối mặt với câu hỏi sẽ sử dụng đồng tiền đó như thế nào. Nhưng nếu nhân dân tệ đó có thể chuyển đổi trực tiếp sang vàng, bức tranh toàn cảnh sẽ hoàn toàn thay đổi. Vàng có tính thanh khoản cao và được chấp nhận sử dụng ở rất nhiều nơi", ông Charles Chang, Trưởng bộ phận xếp hạng doanh nghiệp khu vực tại S&P Global, phân tích.

Kho giao nhận vàng hải ngoại đầu tiên của Trung Quốc đã được đưa vào hoạt động tại Hong Kong vào năm ngoái theo thỏa thuận với Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE). Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Hong Kong được chỉ định là đơn vị vận hành. Cùng với sự kiện này, SGE đã niêm yết 2 hợp đồng tương lai vàng mới định giá bằng đồng nhân dân tệ, cho phép thanh toán thông qua giao nhận vàng vật chất hoặc chuyển khoản tiền mặt.

Báo cáo cho biết thêm các thành phố khác đang nằm trong diện xem xét đưa vào mạng lưới kho dự trữ vàng của Trung Quốc bao gồm các trung tâm giao dịch vàng lớn như Singapore, Kuala Lumpur, Dubai, Riyadh và Moscow.

"Mạng lưới này cung cấp khả năng kết nối trực tiếp tới thị trường vàng vật chất lớn nhất thế giới", ông Chang nhận định.

Dữ liệu từ S&P Global chỉ ra, dự trữ vàng của Trung Quốc hiện xếp thứ 6 trên thế giới, sau Mỹ, Pháp, Italy, Đức và Nga. Theo ông Chang, vị thế này cho thấy "xu hướng sẽ tiếp tục gia tăng tích lũy thông qua hoạt động thu mua hoặc sản xuất" trong bối cảnh xung đột và căng thẳng quốc tế không ngừng leo thang.

Tính đến cuối tháng 7, dự trữ vàng của Trung Quốc đạt 76,08 triệu ounce, đánh dấu tháng tích trữ thứ 21 liên tiếp.

Năm ngoái, 9 cơ quan chính phủ Trung Quốc công bố quy hoạch nhằm nâng cao tính an toàn, năng lực sản xuất, vận hành, đổi mới, quy mô và tài nguyên mỏ của ngành vàng.

Nhờ sự hỗ trợ từ chính phủ cùng nhu cầu nội địa đối với vàng thỏi và vàng xu mạnh mẽ, các doanh nghiệp khai thác vàng Trung Quốc đã đẩy nhanh các thương vụ thâu tóm và sáp nhập ở nước ngoài.

Zijin Gold International đã thâu tóm thêm hai mỏ vàng trong năm qua. Hai cơ sở này tại Ghana và Kazakhstan đều đã đi vào hoạt động có lãi.