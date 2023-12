Trung Quốc cảnh báo việc chụp ảnh thiết bị quân sự

Tàu sân bay do Trung Quốc tự đóng (Ảnh: Reuters)

"Chụp ảnh các thiết bị quân sự nhạy cảm khi chưa được phép là hành động gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia", Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc thông báo trên WeChat hôm 23/12.

Theo thông báo, bất kỳ ai chụp ảnh các thiết bị quân sự nhạy cảm đều có thể phải đối mặt với án tù.

Thông báo nêu rõ, những hình ảnh này có khả năng tiết lộ thông tin nhạy cảm như chi tiết kỹ thuật trong các thiết bị quân sự, như tàu sân bay, và được "các thế lực thù địch nước ngoài" sử dụng để phân tích hiệu quả chiến đấu.

Ngoài ra, những hình ảnh này cũng có thể gây nguy hiểm cho kế hoạch phòng vệ khi tiết lộ những thông tin quan trọng như địa điểm triển khai và tần suất sử dụng thiết bị quân sự.

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong những năm gần đây đã có trường hợp sử dụng các thiết bị chuyên nghiệp như ống kính và máy bay không người lái để bí mật chụp ảnh thiết bị quân sự tại các sân bay quân sự, bến cảng và các đơn vị công nghiệp quốc phòng.

"Những "người hâm mộ quân đội" này đã thu thập bất hợp pháp thông tin quân sự quốc gia vì lý do cá nhân để khoe khoang và thu hút lượng truy cập. Nó lan truyền trên mạng và được những người có động cơ ngầm sử dụng, gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quân sự quốc gia", Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết thêm.

Trung Quốc đã thắt chặt luật chống gián điệp trong năm nay, mở rộng định nghĩa về gián điệp và cấm chuyển giao thông tin chứa bí mật nhà nước.

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cũng khuyến khích công dân Trung Quốc góp phần chống lại hoạt động gián điệp, tạo ra các kênh và nền tảng để người dân có thể báo cáo các hoạt động có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.